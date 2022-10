Il Presidente Massari a Bruxelles nell’ambito del “Progetto Europa” di Upi Emilia – Romagna

Insieme a una delegazione di amministratori emiliano – romagnoli ha incontrato le istituzioni europee. Era accompagnato dai funzionari dell’Ufficio Europa provinciale. Obiettivo: stringere rapporti proficui per la diffusione sul territorio provinciale di informazioni e progetti per accedere ai finanziamenti europei.

Il Presidente della Provincia di Parma Andrea Massari si è recato in questi giorni a Bruxelles insieme a una delegazione di amministratori e tecnici emiliano –romagnoli, nell’ambito del Progetto Europa di Upi –Emilia –Romagna.

Massari era accompagnato dalla funzionaria dell’Ufficio Europa provinciale Barbara Usberti.

Il Progetto Europa, che UPI Emilia-Romagna ha avviato negli scorsi mesi, è stato illustrato a Bruxelles dal Presidente di Upi Gian Domenico Tomei e dalla direttrice Luana Plessi in una serie di incontri istituzionali, tra gli altri con l’eurodeputata Elisabetta Gualmini e Alessandro Giordani, membro della Commissione Europea.

Scopo del progetto: creare una centrale di diffusione delle informazioni, trasferimento di competenze e supporto territoriale in ambito provinciale, a copertura dell’intero territorio regionale, che possa garantire a tutti gli Enti locali (Province e Comuni – soprattutto i più piccoli) di poter conoscere e accedere, singolarmente o in forma aggregata, alle diverse opportunità europee di finanziamento, ma anche alle innumerevoli opportunità di partecipazione a livello nazionale ed interregionale che possono derivare dalla partecipazione attiva a questo processo di governance multilivello.

Per il presidente Upi – Er Tomei ”L’idea è che in ogni Provincia dell’Emilia-Romagna si possa arrivare ad avere un punto di contatto capace di confrontarsi con il Sistema Regionale, Regione e suo territorio, per fare sistema e per rafforzare la presenza e la partnership pubblico/privata rispetto alle altre Regioni d’Europa con le quali siamo chiamati a collaborare, ma anche con le istituzioni presenti a Bruxelles, per intercettare possibilità di sviluppo fino alla fonte. Dall’altro lato, un servizio che possa funzionare per tutti i Comuni come collettore di idee, strategie, pianificazione territoriale e management per l’impiego ottimale dei finanziamenti legati al recovery plan nazionale».

Il Presidente della Provincia di Parma Andrea Massari ha portato l’esperienza dell’Ente, che già da tempo lavora in questa direzione. “L’Ufficio Europa è attivo a Palazzo Giordani già da un paio d’anni – ha spiegato Massari – Sono stati tenuti incontri formativi, avviati percorsi di formazione e fornito appoggio ai Comuni per la redazione di progetti che possano attingere ai fondi europei. Ben volentieri abbiamo quindi aderito al “Progetto Europa”, che vuole fornire il necessario supporto per le Province emiliano-romagnole nell’articolazione di un sistema di relazioni con le istituzioni europee e con principali sistemi di rappresentanza in Europa, coinvolgendo ora anche l’Assemblea legislativa.”

Upi Emilia-Romagna ha annunciato l’intenzione di garantire la continuazione dell’azione di informazione e formazione nelle Provincie per progettare in modo sinergico così da offrire ai territori canali di accesso a finanziamenti e, soprattutto, capacità di lavorare in partenariato,

Foto: 1. Massari con la delegazione Upi

2. Massari con i Presidenti delle Province di Reggio e Modena