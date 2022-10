l Sindaco in visita alla sede Croce Rossa Italiana

Accolto dal Presidente CRI Parma Giuseppe Zammarchi, il Sindaco di Parma Michele Guerra ha visitato la sede di Croce Rossa Parma. Accompagnato dal Consigliere Comunale Delegato alla Sanità Antonio Nouvenne e dal Consigliere Comunale Leonardo Spadi, il Sindaco ha potuto conoscere la realtà parmigiana della Croce Rossa, attiva ininterrottamente dal 1866 per garantire il proprio aiuto alla popolazione in ambito locale, oltre che provinciale, regionale e nazionale, finanche al supporto alle missioni internazionali svolte da Croce Rossa Italiana.

Il Sindaco è stato accolto dai volontari e dai dipendenti in forza al Comitato di Parma, oltre che dal Presidente Zammarchi, dal vice Presidente Gianni Domenichini ed ai Consiglieri Maria Chiama Malpeli e da Andrea Oppici.

Un’occasione per rimarcare la vicinanza della Croce Rossa alla nostra città, sempre pronta ad aiutare non solo nelle situazioni di emergenza, ma anche nelle quelle attività “ordinarie” fondamentali per aiutare le fasce deboli della popolazione.

“Sono molto contento di essere qui oggi”, ha dichiarato il Sindaco Michele Guerra, “anzitutto perché festeggiamo l’arrivo di due nuovi mezzi, e poi per l’occasione avuta di visitare la sede. E’ stato un momento importante anche per costruire nuove politiche condivise affinchè questo servizio possa avere il sostegno che merita soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo”.

“La visita è stata un’importante occasione per conoscere il Sindaco ed illustrare i tanti progetti che coinvolgono il Comitato e la Città”, dichiara il Presidente CRI Parma Giuseppe Zammarchi. “Da sempre operiamo per tutelare le fasce deboli della popolazione, offrendo aiuto e sostegno ove necessario, e ci adoperiamo per ascoltare le necessità e le richieste di aiuto di tutti, rispondendo con attività che possano in qualche modo mitigare le difficoltà delle persone. Per farlo al meglio, la collaborazione con le istituzioni della nostra città è fondamentale”.

La visita si è conclusa con la partecipazione del Sindaco, dei Consiglieri Novuenne e Spadi all’inaugurazione dell’ambulanza e del camper donati dai coniugi Caraffini.