La follia atomica

Ogni giorno sentiamo dalla TV russa minacce sull’uso della bomba atomica. La follia si impossesserà di putin è lo spingerà fino all’atto estremo. In TV, sui social, sui giornali, tutti i santi giorni c’è qualcuno che prospetta un accordo di pace tra ucraini e russi a discapito dell’Ucraina e a favore di putin, altrimenti c’è l’incubo dell’atomica dietro l’angolo. Ma chi è che ha iniziato questa guerra? Io o quel mentecatto di putin? E allora chi dovrebbe smetterla, gli ucraini o i russi? Forse putin non sapeva che in Ucraina c’erano e ci saranno sempre gli americani e gli inglesi (e non solo loro) a difendere i confini ucraini? Allora putin contro chi ha voluto a tutti i costi fare la guerra, contro gli ucraini? o contro l’occidente? e cosa voleva dimostrare? Forse di essere ancora una grande potenza? forse era meglio, molto meglio se avesse continuato a fare affari con l’occidente, che negli anni gli ha dato miliardi di euro, e se oggi la Russia è così ricca, o per meglio dire così importante nel mondo, lo deve proprio ai paesi occidentali, altro che fargli la guerra… Solo adesso si sta rendendo conto, e non solo lui, che è stato un grandissimo errore fare quello che ha fatto, ovvero sia di minacciare il mondo con un armageddon. Ma anche questa minaccia finirà per ritorcersi contro, a meno che non abbiamo davvero a che fare con un pazzo scatenato che pur di non riconoscere i propri errori è disposto ad uccidere il suo stesso popolo. Popolo che non l’ha mai amato, e adesso più che mai lo vuole fuori dalla Russia, perché il popolo russo vuole tutto il contrario di quello che vuole putin, un piccolo uomo ottuso e collerico che non vede oltre il proprio naso e non vuole ammettere che la guerra che ha iniziato è e sarà per la Russia una vera catastrofe. L’unica speranza è che qualcuno lo elimini o lo sollevi dal suo incarico politico per far vivere ai russi e alla Russia una nuova fase piena di pace e prosperità. Non so se tutto questo potrà mai succedere, ma qualsiasi altra soluzione la vedo molto difficile. E a tutti quelli come i vari Di Battista dico solo una cosa: se siete tanto pro putin, perché non andate a vivere in Russia invece che sparare cazzate in libertà nei paesi che voi non amate e non ritenete liberi, e poi chi siete voi che vi arrogate il diritto di dire… andate in Russia, lì sì che potrete esprimervi liberamente.

Marcello Valentino