L’azione nella parola_workshop con Fabrizio Croci, 5 e 6 novembre, Parma

Il 5 novembre dalle 14 alle 20 e il 6 novembre dalle 10 alle 18 Fabrizio Croci, attore e regista, condurrà l’incontro L’azione nella parola, una masterclass dedicata a William Shakespeare. I partecipanti saranno condotti in un viaggio nella drammaturgia tragica del Bardo dell’Avon.

Quello di recitare Shakespeare è il sogno e l’incubo di chiunque faccia teatro. Qualunque regista, attore o attrice abbia mai provato ad avvicinarsene, sa che non è per nulla facile mettere in scena le sue opere, proprio per la loro grandezza, bellezza, complessità e verità.

È affrontare una sfida per la recitazione.

Approcciarsi a queste opere significa affrontare un viaggio nell’uso teatrale dell’epoca elisabettiana, oltre che nell’immaginazione. Significa affrontare personaggi con gli occhi degli attori dell’epoca, incarnando le innovazioni sceniche e recitative che avrebbero iniziato a cambiare il nostro concetto di teatro.

Nel laboratorio i partecipanti si misureranno con il linguaggio shakespeariano, mettendo in scena alcuni personaggi tragici tra i più famosi nati dalla penna dell’autore.

Il laboratorio sarà incentrato sull’analisi della parola alla quale la precisione linguistica di Shakespeare attribuisce una responsabilità semantica che va oltre il significato letterario per divenire già azione in nuce.

Durante la sessione di lavoro si cercherà di mettere nello spazio le dinamiche che muovono le scene più conosciute delle sue tragedie. Si passerà dalla lettura del testo alla scoperta della costruzione dei personaggi.

L’incontro è inserito nella rassegna Sei appuntamenti dedicati all’arte di fare teatro, organizzata dalla Compagnia Teatrale il Gabbiano in collaborazione con Accademia Proscenio, un ciclo di workshop intensivi dedicati agli elementi fondamentali dell’azione scenica.

La masterclass si terrà a Parma, in Via Laudedeo Testi, 4, presso la sede della compagnia. Per informazioni e iscrizioni contattare Silvia Pigovici al seguente numero telefonico: 338.1909872, oppure mandare una mail a: accademiaproscenio@virgilio.it .

L’Associazione Culturale “Il Gabbiano” Compagnia Teatrale è attiva dal novembre 2013 sulla scena di Parma e provincia, organizzando diverse attività che includono rassegne cinematografiche, mostre, masterclass e seminari. Per il 2022 – 2023 in programma una serie di progetti, tra cui l’istituzione di un’accademia dello spettacolo (PROSCENIO ACCADEMIA TEATRALE), una stagione di prosa presso il Teatro Magliani di Corcagnano (PR), l’iniziativa di un gemellaggio culturale internazionale (LATIFUNIO ARS).

Fabrizio Croci

Attore professionista, nato a Parma nel 1971, dopo aver conseguito il diploma magistrale, frequenta la scuola biennale per attori di prosa della regione Emilia Romagna e Comunità Europea “Ludi Scaenici”, al termine della quale prende parte come attore a diverse produzioni e lavora in diversi contesti teatrali in tutto il territorio nazionale: Teatro Due di Parma, Accademia degli Artefatti, Teatri di Vita etc. Lavora in numerose fiction televisive nelle principali reti nazionali (tra cui: ” Vento di ponente”, “RIS”, “Squadra antimafia”, “Caso di coscienza”, “Vivere”, “Un posto al sole”, “Cento vetrine”, “Medicina generale”, “Terapia d’urgenza”, “Distretto di polizia”, “Provaci ancora prof”, “Affari di famiglia”). Numerose anche le partecipazioni nel cinema italiano. Svolge attività di formazione teatrale in diverse città (Parma, Piacenza, Pavia, Roma, L’Aquila, Bologna). Ha collaborato in diversi ambiti per la formazione aziendale a vari livelli (Tim, Telecom, Tils, Cedacri). Si è specializzato nell’uso della voce finalizzato al doppiaggio presso il Centro Teatro Attivo di Milano. Svolge inoltre da tempo una ricerca sull’ interazione tra teatro e comunicazione in ambiti sociali ed aziendali, conducendo corsi di public speaking, recitazione teatrale, cinematografica, dizione, con correzione dei difetti di pronuncia e marcate cadenze regionali. Nel 2015 fonda a Parma il progetto di formazione STAYonSTAGE.