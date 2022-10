“Non dovevi prenderti cura di me?” con Martina Peloponesi e Federica Frezza, al Cubo sabato 29 ottobre ore 17, nell’ambito del Festival Il Rumore del Lutto

Sabato 29 ottobre 2022, ore 17.00

Cubo

(Via La Spezia 90)

“Non dovevi prenderti cura di me?”

con Martina Peloponesi e Federica Frezza

In collaborazione con Informagiovani

Con il sostegno di Assicoop Unipol Sai

Festival Il Rumore del Lutto – XVI edizione – Curami

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma

PARMA – Si svolgerà sabato 29 ottobre alle ore 17 presso il Cubo (Via La Spezia 90) l’incontro “Non dovevi prenderti cura di me?” con Martina Peloponesi e Federica Frezza, realizzato in collaborazione con Informagiovani e con il sostegno di Assicoop Emilia Nord Unipol Sai, nell’ambito della XVI edizione de Il Rumore del Lutto, festival diretto da Maria Angela Gelati e Marco Pipitone, promosso da Segnali di Vita aps, realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariparma.

Nasce dalla collaborazione delle podcaster Martina Peloponesi e Federica Frezza del podcast Bouquet of Madness, il progetto “Giovani Podcaster e dove trovarlə“ dell’Informagiovani del Comune di Parma, che nel suo lavoro sul territorio ha sviluppato negli anni reti e connessioni per arrivare a realizzare eventi coprogettati con i giovani che possano dare visibilità a una fetta del mondo dell’autoimprenditorialità giovanile, mettendo a disposizione il proprio know – how come attivatore di snodi e di relazioni.

Bouquet of Madness – per gli amici BOM – è un podcast di true crime, nato durante il lockdown, che tratta in particolare casi misteriosi e irrisolti. Entrambe appassionate di misteri e cronaca nera, sono affezionate ascoltatrici tra gli altri di My Favourite Murder, il podcast condotto da Karen Killgariff e Giorgia Hardstark. Si approcciano al crime in modi molto diversi: Martina ama immergersi nel buio e guardare l’orrore negli occhi, mentre Federica lo fa da controfobica e la cosa che più la terrorizza sono i serial killers. Tutte e due nascono come youtuber e negli anni hanno spaziato su vari media e piattaforme social (Instagram, twitch, ecc.). L’esperienza maturata in modo così poliedrico ha permesso loro di condensare il tutto, portando in essere BOM, il punto d’incontro tra terrore e leggerezza, tra paura e comprensione, sempre alla luce del rispetto e del ricordo di chi, in quelle storie, ha perso la vita.

Nel corso dell’incontro racconteranno reciprocamente due casi di true crime che hanno al centro il tema della cura. I casi avranno come protagonisti individui che hanno tradito il loro ruolo di guardia e custodia nei confronti di altri esseri umani.

Info info@informagiovani.parma.it

Sito www.ilrumoredellutto.com

Fb @rumoredellutto

Ig @ilrumoredellutto