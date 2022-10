Parma, Polizia in una scuola: è normale in caso di violenza

In tutto il territorio della Repubblica, laddove si mettono in atto attività delinquenziali, compresi gli edifici scolastici, la competenza ad intervenire per perseguire e contenere qualsivoglia attività illecita è delle forze dell’ordine i cui lavoratori sono pagati con le nostre tasse proprio per mantenere l’ordine e perseguire chiunque commette delitti e reati. “Non è ancora prevista l’immunità per chi opera nel sistema scolastico – dichiara Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza – ciò vale per colleghi docenti che sono anche pubblici ufficiali, signori Studenti maggiori degli anni 14, Dirigenti, personale ata. La Polizia come è arrivata all’Istituto “Bodoni” di Parma sarebbe arrivata anche nel caso di una rissa al bar, in comune, in pizzeria, alle poste e in ogni altro luogo….ci mancherebbe. In caso di rissa in una struttura della pubblica amministrazione cosa si dovrebbe fare? Infischiarsene delle leggi della Repubblica e applicare quelle della giungla? “

Cosa è accaduto