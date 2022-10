I Servizi di Ristorazione Scolastica, al 1° posto del 7° in base al Rating Nazionale Menu Scolastici Foodinsider. Il riconoscimento conferma l’elevato investimento tecnico del Comune di Parma per un servizio di ristorazione scolastica di alta qualità.

Il 7° Rating Menu Scolastici Foodinsider è stato presentato il 1 giugno 2022 alla sala stampa della Camera dei Deputati. La valutazione del menu è stata effettuata tramite lo score menu test, i cui criteri di valutazione si attengono strettamente alle Raccomandazioni OMS, alle Indicazioni IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro), alle Linee guida ristorazione Scolastica ed ai Criteri Ambientali Minimi (Green Public Procurement).

Foodinsider.it è un osservatorio sulle mense scolastiche, autorevole e accreditato, che ogni anno svolge un’indagine dei menu scolastici nazionali per misurarne l’equilibrio energetico e nutrizionale. Valuta per identificare modelli virtuosi e best practice che diventano benchmark di riferimento per quelle Amministrazioni che vogliono migliorare la qualità del servizio a scuola.

L’indagine si basa su un questionario sviluppato dall’ASL2 di Milano creato per misurare l’equilibrio della dieta nelle mense scolastiche.

A questo strumento sono state aggiunte una serie di domande che ogni anno hanno il focus su un tema specifico affiancando un sondaggio che rileva la percezione dell’utenza rispetto alla qualità del servizio, la dimensione dei consumi e dei controlli da parte dei commissari mensa. Il panel si compone di 55 menu invernali per le scuole primarie che rappresenta circa il 30% del servizio di ristorazione scolastica, su un campione di Comuni del nord, centro e sud Italia dove scolastica è molto meno diffusa.

L’indagine mette in luce l’equilibrio nutrizionale della dieta, la qualità del cibo, l’impatto del servizio sull’ambiente e la trasparenza dei menu.

I migliori menu della classifica di Foodinsider si distinguono per la biodiversità della dieta, l’assenza di cibi processati, il buon equilibrio dei nutrienti e una spiccata sensibilità verso l’ambiente.

Il servizio di ristorazione scolastica è un Servizio pubblico essenziale per le famiglie di Parma, strategico per la salute pubblica della nostra comunità. La ristorazione scolastica infatti è di fondamentale importanza dal punto di vista educativo, per l’acquisizione di corrette abitudini alimentari, oltre che sanitario, in quanto rappresenta un pasto sicuro, sano ed equilibrato.

7° rating dei menu (foodinsider.it)

https://www.foodinsider.it/ecco-il-7-rating-dei-menu/