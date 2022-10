Spare-Il Minore, esce il 10 gennaio il libro di memorie del principe Harry

L’attesissimo memoir del principe Harry, duca di Sussex, ‘Spare – Il Minore’, sarà pubblicato in contemporanea mondiale il 10 gennaio 2023.

In Italia uscirà per Mondadori in formato cartaceo e digitale.

Per i tabloid britannici il libro del principe già preoccupa, e non poco, la famiglia reale. Il Mail cita in merito il noto commentatore televisivo Richard Fitzwilliams, grande esperto dei Windsor, secondo cui il “titolo sensazionale” non può che far discutere a Palazzo in quanto implica l’idea di un duca di Sussex “non apprezzato e non al centro degli eventi”. ‘Spare’ infatti sta per ‘riserva’ e nasce dalla frase secondo cui la monarchia punta ad avere sempre un erede al trono e un cadetto, di riserva quindi, che eventualmente è pronto a subentrare. Inoltre, la promozione del volume con l’impegno del principe a essere “inflessibilmente sincero” (anche se soprattutto rispetto a se stesso, alla sua vita da secondogenito e alla conquista dell’autonomia con la rottura storica dalla famiglia reale e il trasferimento negli Usa) sarebbe un altro elemento di apprensione per i Windsor, se si considera che siamo agli inizi del regno di Carlo III. Secondo il Sun, Harry ha volutamente ritardato la pubblicazione del suo libro di memorie dopo la morte della regina Elisabetta II, avvenuta l’8 settembre. E si pensava che l’uscita venisse sospesa fino a dopo l’incoronazione di Carlo, fissata per il 6 maggio prossimo. Ma così non è stato e per i tabloid del Regno le future ripercussioni del volume potrebbero anche avere effetti “distruttivi” sulla corona. Gli altri media non arrivano a queste conclusioni, si limitano a porsi qualche interrogativo e a notare l’elemento apparentemente introspettivo delle anticipazioni diffuse dall’editore americano Penguin Random House.

Marito, padre, attivista per i diritti umani, veterano militare, portavoce delle campagne a favore della salute mentale e ambientalista, il principe Harry vive a Santa Barbara, California, con la sua famiglia e tre cani. Con donazioni tratte dai proventi di ‘Spare – Il Minore’ desidera sostenere alcuni enti benefici britannici. Il duca di Sussex ha già donato 1.500.000 dollari a Sentebale, l’organizzazione che ha fondato con il principe Seeiso in memoria delle loro madri e che aiuta finanziariamente i bambini vulnerabili e i giovani affetti da hiv/aids in Lesotho e in Botswana. Inoltre, il principe Harry verserà 300.000 sterline all’ente no-profit WellChild, di cui è patrono da quindici anni e che provvede ove possibile all’assistenza domiciliare di bambini e giovani con complesse esigenze sanitarie.