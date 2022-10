Workshop con Vincenza Di Vita sulla drammaturgia e la scrittura di scena contemporanea_22 e 23 ottobre, Parma

Il 22 e il 23 ottobre Vincenza Di Vita, critico teatrale, ricercatore, dramaturg e poeta, condurrà l’incontro Drammaturgia e scrittura di scena contemporanea. Esempi e autori. Un excursus teorico e pratico sulle teorie e le prassi nelle contaminazioni sceniche, oltre che sui dispositivi e sulle performance nel luogo ‘altro’ del teatro.

La masterclass intende presentare un primissimo approccio alla pratica e all’esercizio della scrittura scenica, fornendo le tecniche necessarie, gli strumenti linguistici e storico-filosofici e la prassi per la compiutezza drammaturgica di un testo teatrale.

La scena teatrale contemporanea è un insieme di infinite possibilità linguistiche e si presenta ricchissima di generi, per questo saranno analizzate le principali caratteristiche del quadro italiano ed europeo.

Oltre alla scrittura tout court esiste anche il dinamico mondo della performance in cui si colloca una drammaturgia che agisce come dispositivo estetico: verrà, quindi, fatto cenno ai principali modelli, analizzando le poetiche di alcuni artisti.

Ogni allievo lavorerà nell’esercizio pratico di una scrittura creativa con la struttura drammaturgica che verrà indicata componendo un lavoro originale.

L’incontro è inserito nella rassegna Sei appuntamenti dedicati all’arte di fare teatro, organizzata dalla Compagnia Teatrale il Gabbiano in collaborazione con Accademia Proscenio, un ciclo di workshop intensivi in cui si toccheranno alcuni elementi fondamentali dell’azione scenica.

In ottobre e novembre sono previsti altri incontri. Questo il programma:

il 29 e 30 ottobre ci sarà un appuntamento doppio. In primis, il regista e speaker Marcello Tacconelli dedicherà il suo intervento a La voce dell’attore nel cinema e nei media. Un viaggio nel mondo del doppiaggio, speakeraggio, radio e pubblicità, con un momento dedicato all’ introduzione all’uso della voce al microfono. L’attore Nunzio Caponio, in secondo luogo, condurrà gli allievi attraverso un percorso-esperienza di sblocco emotivo e comunicazione-espressione del sé, nell’incontro L’arte di recitare se stessi;

ultimo incontro L’azione nella parola, il 5 e 6 novembre, con l’attore e regista Fabrizio Croci. Sarà dedicato a William Shakespeare. I partecipanti saranno condotti in un viaggio nella drammaturgia tragica del Bardo dell’Avon.

I corsi si terranno a Parma, in Via Laudedeo Testi, 4, presso la sede della compagnia. Per informazioni e iscrizioni contattare Silvia Pigovici al seguente numero telefonico: 338.1909872, oppure mandare una mail a uno di questi indirizzi: ciaikateatro@gmail.com , accademiaproscenio@virgilio.it .

L’Associazione Culturale “Il Gabbiano” Compagnia Teatrale è attiva dal novembre 2013 sulla scena di Parma e provincia, organizzando diverse attività che includono rassegne cinematografiche, mostre, masterclass e seminari. Per il 2022 – 2023 in programma una serie di progetti, tra cui l’istituzione di un’accademia dello spettacolo (PROSCENIO ACCADEMIA TEATRALE), una stagione di prosa presso il Teatro Magliani di Corcagnano (PR), l’iniziativa di un gemellaggio culturale internazionale (LATIFUNIO ARS).

Vincenza Di Vita

Dottore di ricerca in Performance Studies, Ricercatore e studiosa di teatro, poeta, giornalista, critico teatrale e dramaturg, collabora con fondazioni e compagnie teatrali. Ha diretto ed ideato eventi e riviste; è docente in discipline dello spettacolo dal 2013 in università e istituti di alta formazione in Italia e all’estero. Giurata di premi teatrali internazionali, ha pubblicato diversi contributi nell’ambito degli studi culturali. I suoi studi hanno contribuito in maniera significativa all’approfondimento e all’innovazione della ricerca teatrale contemporanea. All’attivo ha numerosi articoli per riviste italiane e straniere e due monografie: una su Carmelo Bene dal titolo “Un femminile per Bene. Carmelo Bene e le Ma-donne a cui è apparso”, edito da Mimesis Edizioni, e una sul teatro dei pupi intitolata “Il Pupo Cuticchio ovvero la marionetta vivente”, per i tipi di Editoria e Spettacolo.