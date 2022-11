25 NOVEMBRE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SUL MONDO FEMMINILE. META PARMA: L’AMORE NON UCCID

25 NOVEMBRE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SUL MONDO FEMMINILE. META PARMA: L’AMORE NON UCCIDE

Nel giorno mondiale contro la violenza sul mondo femminile, il Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente di Parma manda un messaggio a tutte le donne: fermiamo la violenza partendo dalla base, o non la fermeremo mai, perchè anche gli animali sono mamme.

“La violenza purtroppo è in aumento, soprattutto sulle donne, ormai si parla di un femminicidio ogni tre giorni. Mai come oggi è sempre più evidente che bisogna fermare la violenza in cui si ritrova la nostra società, una società che chiaramente ha fallito perdendo di vista i valori più importanti: il rispetto della vita e l’amore”, dice Meta Parma. Come si può educare all’amore, senza insegnare che l’amore non uccide? La maggior parte delle persone ama gli animali, eppure vengono educati a mangiarli, cioè a mandarli al mattatoio pur amandoli. È un controsenso che si riflette poi anche nei rapporti umani, è inevitabile, perché è tutto collegato. Come si può fermare la violenza sul mondo femminile, senza fermare lo sfruttamento delle mamme animali negli allevamenti? Un sistema che sfrutta la gravidanza degli animali è un sistema che sfrutta il grande dono della vita, è un sistema che sfrutta il grande dono di poter dare lé vita, è un sistema che sfrutta mamme e figli. E le conseguenze purtroppo si vedono, in un sistema basato sullo sfruttamento delle mamme animali e dei loro cuccioli mancano i valori fondamentali per una società senza violenza. Per uscire da questa spirale è necessario educare: educare al rispetto, alla parità e all’idea che mai la forza può costituire uno strumento di dialogo. E come si può educare al rispetto se non chiudiamo i mattatoi? Come fermiamo la violenza se non la fermiamo tutta? È impossibile, o la fermiamo tutta, o non riusciremo a fermarla mai.

La violenza sugli animali ha rovinato il mondo di tutti, e ci ritroviamo a vivere in una violenza che non ha mai fine.

La violenza si combatte alla radice, e va combattuta tutta.

Mandare gli animali al mattatoio, è violenza, uccidere gli animali è violenza, e la violenza sugli animali va fermata, esattamente come bisogna fermare quella sugli umani. Non possiamo fermare la violenza sugli umani, se non fermiamo anche quella sugli animali, perchè non possiamo scegliere quale violenza fermare e quale invece lasciare continuare, non è possibile. Se vogliamo davvero fermare la violenza dobbiamo fermarla tutta, o non la fermeremo mai.

Nel giorno mondiale contro la violenza sulle donne, chiediamo di fermare tutta la violenza sul mondo femminile, e mandiamo un messaggio a tutte le donne, perchè la solidarietà femminile potrebbe davvero cambiare le cose. Fermiamo la violenza sul mondo femminile, iniziamo dai nostri piatti scegliendo l’alimentazione vegana, per un mondo migliore per gli umani, per gli animali, per il pianeta… per tutti! Le donne possono cambiare il mondo, e insegnare a questa società che il grande dono della vita non si tocca.

