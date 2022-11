26^ Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Sabato 26 novembre torna nei supermercati l’iniziativa della Fondazione Banco Alimentare Onlus: in 129 punti vendita di Parma e provincia la raccolta di prodotti per chi ne ha più bisogno

Si svolgerà anche a Parma e provincia, sabato 26 novembre, la raccolta di prodotti a lunga conservazione per essere distribuiti, poi, alle famiglie bisognose.

L’iniziativa che coinvolge diversi volontari, è promossa da Fondazione Banco Alimentare onlus, patrocinata da Comune di Parma, con il sostegno di Fondazione Cariparma.

Sabato 1.440 volontari opereranno distribuiti su 129 punti vendita di Parma e provincia per la raccolta di beni non deperibili. L’obiettivo è quello di raccogliere 100 tonnellate di prodotti che, nel giro di due mesi saranno consegnati a chi ne ha bisogno.

Sono sempre di più le persone che chiedono aiuto per la spesa o per un pasto rivolgendosi alle circa 7.600 strutture caritative che il Banco Alimentare sostiene in tutta Italia attraverso la rete di 21 organizzazioni territoriali.

In circa 11.000 supermercati in tutta Italia si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle strutture caritative territoriali.

Oltre 140.000 volontari inviteranno a comprare prodotti a lunga conservazione: verdura in scatola, tonno e carne in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio, alimenti per l’infanzia come omogeneizzati o latte in polvere. I volontari indosseranno una pettorina arancione, nuovo colore di riconoscimento presente nel logo Banco Alimentare e che verrà utilizzato anche per i sacchetti forniti per fare la spesa.