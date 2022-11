Da oggi a Sorbolo “I giovedì della salute”.

Avis e PacC: A Sorbolo con “I giovedì della salute”.

Ciclo d’incontri gratuiti su malattia e prevenzione.

A partire da giovedì 3 novembre i cittadini potranno approfondire e confrontarsi con esperti su salute, prevenzione e cura, a Sorbolo presso la “Sala Clivio” del Centro Sociale in via Gruppini 4.

Nati dalla collaborazione tra Avis Provinciale Parma e PACC Poliambulatorio Città di Collecchio, gli incontri avranno luogo dalle ore 21,00, il 3 novembre, il 17 novembre e 1° dicembre a Sorbolo, dove sarà Avis Sorbolo a promuovere ed ospitare l’iniziativa all’interno degli eventi realizzati per il sessantesimo anniversario della sua fondazione.

La rassegna autunnale degli Incontri con la salute, che prevede un ciclo di 3 appuntamenti gratuiti e aperti a tutti, è patrocinata dal Comune di Sorbolo Mezzani e organizzata in collaborazione con il Centro Sociale Ricreativo Culturale Autogestito di Sorbolo.

I medici specialisti del PACC affronteranno temi legati alla prevenzione ed al benessere e risponderanno alle domande dei cittadini intervenuti.

Gli argomenti affrontati riguarderanno

a cura del Dott. Alessandro GIANNONE – Oculista Chirurgo

tema analizzato dai diversi punti di vista e specializzazioni coinvolte a cura dei Prof. Alberto ANEDDA – Cardiologo e Medico dello Sport, Prof. Claudio REVERBERI – Cardiologo, Dott. Nicola GAIBAZZI – Cardiologo (AOU Parma), Dott. Alberto VINCENZI – Biologo Nutrizionista.

Con questa iniziativa – ha spiegato la dottoressa Barbara Bocci, Responsabile Marketing e Comunicazione del PacC – siamo lieti di confermare la bellissima partnership con Avis Provinciale Parma attiva dal 2018, offrendo il nostro contributo per diffondere la cultura della salute e della prevenzione e promuovere un’informazione medica corretta e aggiornata tra i donatori di sangue e, più in generale, tra le persone del territorio. I temi trattati e gli specialisti che interverranno sono stati scelti in accordo con Avis Sorbolo dando ascolto alle principali esigenze di salute emerse tra i donatori nell’ultimo periodo, in continuità e integrazione con la rassegna realizzata in primavera. Si tratta di tematiche importanti che coinvolgono molte persone, e il PacC, attraverso le tante specializzazioni offerte e al lavoro di equipe che lo caratterizza, vuole contribuire alla divulgazione corretta e completa in ambito di salute e prevenzione delle malattie”.

Il Presidente di AVIS SORBOLO Matteo Allodi ha espresso soddisfazione per il successo della precedente edizione, organizzata sempre in collaborazione con il PacC “Questa iniziativa prosegue il percorso iniziato con successo la scorsa primavera per portare al centro il donatore e porre l’attenzione sulla sua salute. Gli incontri accrescono di valore le celebrazioni del 60° anniversario dell’Associazione. Tutto il direttivo si è impegnato per la realizzazione di questa e delle altre iniziative del 60esimo. Un ringraziamento al PacC per essere al nostro fianco e a tutti i donatori e le persone che stanno partecipato alle iniziative per l’anniversario, dai volontari alle Associazioni del territorio, dall’Amministrazione Comunale alle Imprese del territorio. L’unione fa la forza. Auspichiamo una grande partecipazione anche per i giovedì della salute. Da sempre Avis si impegna a promuovere la raccolta sangue ma anche la formazione e la promozione della salute e questo ciclo di incontri va in questa direzione”.

“In un momento nel quale le persone hanno sempre più la necessità di essere informati sulla propria Salute – ha aggiunto l’assessore alle Politiche sociosanitarie del comune di Sorbolo-Mezzani, Sandra Boriani –, questo progetto, nato dalla rete tra le associazioni, consente alla comunità di poter compiere un percorso di formazione e sostegno sociosanitari. L’amministrazione sarà sempre al loro fianco, anche in eventuali iniziative future.”

Il Vice Presidente Franco Picelli, del CENTRO SOCIALE SORBOLO che ospiterà gli incontri, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa “I temi trattati coinvolgono in modo trasversale tutte le fasce d’età e contiamo che la proposta riesca ad avvicinare ancor più cittadini al Centro, anche i più giovani”.

Ampio spazio verrà lasciato alle domande dal pubblico.

Le serate sono gratuite ed a ingresso libero. Per info: 333.6505380

PROGRAMMA:

3 novembre h 21:00

DIABETE E MALATTIE METABOLICHE: COME RICONOSCERLI

Prof. Pier Paolo VESCOVI – Endocrinologo e Diabetologo

17 novembre h 21:00

LA SALUTE DEGLI OCCHI: DALLA PREVENZIONE ALLA CHIRURGIA

Dott. Alessandro GIANNONE – Oculista Chirurgo

1 dicembre h 21:00

FARE SPORT IN SICUREZZA: TRA PASSIONE E SALUTE

Prof. Alberto ANEDDA – Cardiologo e Medico dello Sport

Prof. Claudio REVERBERI – Cardiologo

Dott. Nicola GAIBAZZI – Cardiologo (AOU Parma)

Dott. Alberto VINCENZI – Biologo Nutrizionista.