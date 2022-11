La Musica è di Casa

21-27 novembre 2022

Ricorre nel 2022 il ventennale della Casa della Musica di Parma, nata il 22 novembre 2002 per iniziativa del Comune di Parma come centro dedicato alla ricerca, conservazione, divulgazione, produzione e promozione musicali. In occasione della ricorrenza, il Comune di Parma – Settore Cultura – Casa della Musica organizza una settimana di celebrazioni dal titolo “La Musica è di Casa – La Casa della Musica da vent’anni al servizio della città”: dal 21 al 27 novembre 2022 verranno offerti visite guidate, concerti con ospiti di prestigio, incontri e reading per adulti e bambini a ingresso libero e gratuito. Un modo per valorizzare e far conoscere tutti i servizi dell’istituzione, sempre a disposizione del pubblico, dislocati in un polo culturale che si articola tra Palazzo Cusani, l’ex Chiesa di Santa Elisabetta e il Museo Casa Natale Arturo Toscanini.

Concerto di Musica Acusmatica a cura di Fondazione Prometeo

27 novembre, ore 17 | Casa del Suono

Fondazione Prometeo parteciperà ai festeggiamenti prendendo parte alla Grande Maratona Musicale che si terrà domenica 27 novembre dalle 10 alle 19 e che coinvolgerà tutti gli enti Partner di Casa della Musica. Per l’occasione, la Fondazione proporrà alle ore 17, all’interno della Casa della Suono, un concerto di musica acusmatica a cura di Martino Traversa.

PROGRAMMA COMPLETO qui: https://www.lacasadellamusica.it/it-IT/LA-MUSICA-e-DI-CASA-LA-CASA-DELLA-MUSICA-DA-VENTANNI-AL-SERVIZIO-DELLA-CITTa.aspx

La Casa della Musica

tel. 0521 031170

e-mail: infopoint@lacasadellamusica.it