Neviano: inaugurata la rotonda dell’Isolanda

L’opera mette in sicurezza un punto di confluenza di due strade provinciali e l’innesto del quartiere artigianale. Presenti la Sindaca Devincenzi, il Presidente della Provincia Massari e il Delegato alla Viabilità Bertocchi.

Parma, 16 novembre 2022 – E’ stata inaugurata ieri nel Comune di Neviano Arduini la rotonda dell’Isolanda, realizzata dalla Provincia di Parma, co-finanziata dalla Provincia per 495 mila euro e dal Comune di Neviano per 44 mila euro.

La rotatoria ha permesso la riqualifica funzionale e la messa in sicurezza dell’intersezione tra due strade provinciali: la Sp 17 di Traversetolo, che collega i territori di Parma Reggio, e la Sp 99 di Bazzano, nei Comuni di Neviano Arduini e Traversetolo, e anche l’innesto del quartiere artigianale.

Si tratta di un’intersezione interessata da un notevole flusso di traffico, costituito in buona parte da transiti di mezzi pesanti.

All’inaugurazione hanno preso parte la Sindaca di Neviano degli Arduini Raffaella Devincenzi, il Presidente della Provincia di Parma Andrea Massari e il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi.–

“La rotonda dell’Isolanda, alla confluenza di varie strade, è per noi è la porta di accesso al Comune di Neviano degli Arduini è perciò un’opera molto importante, di cui ringraziamo la Provincia” ha dichiarato la sindaca di Neviano Raffaella Devincenzi.

“C’era bisogno di poter accedere in sicurezza e agevolmente al paese e la Provincia ancora una volta si è messa a disposizione del territorio” il commento del Presidente Andrea Massari.

Soddisfatto anche il Delegato alla Viabilità Giovanni Bertocchi: ”L’opera, frutto di una sinergia tra Provincia e Comune, testimonianza dell’importanza delle collaborazione tra enti.”

LA ROTATORIA

La rotatoria realizzata, di tipo compatto, ha un diametro esterno pari a 34 metri, con quattro rami per migliorare la canalizzazione dei flussi veicolari anche nelle strade minori e quattro nuove isole spartitraffico con conseguente l’adeguamento delle carreggiate stradali esistenti.

L’anello centrale ha una corona esterna sormontabile pari a 2 metri con pavimentazione in conglomerato bituminoso e l’isola centrale sarà rifinita con essenze arboree autoctone.

E’ stata realizzata l’illuminazione e un percorso pedonale per la messa in sicurezza dei pedoni.

A corredo di questo intervento è prevista la realizzazione di un ulteriore marciapiede nel primo tratto della Sp 99 in direzione Bazzano per migliorare la sicurezza delle utenze deboli.

Foto: l’inaugurazione e la rotonda