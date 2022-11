Giocoparma ASD e Polisportiva gioco ODV sono due anime diverse, ma che si incrociano spesso: “Ci stiamo dando obiettivi importanti – racconta Michela Grasselli, coordinatrice dei progetti – e stiamo cercando di dare sempre più occasioni alle persone, TUTTE indipendentemente dalle età e dalle abilità, di frequentare il Palazzetto dello Sport a 360°. Lo Sport è cultura e può veicolare, senza snaturarsi, anche “inusuali” iniziative: abbiamo attivato diverse proposte, (corso di podcast, pomeriggio di conversazione in inglese, laboratori legati alle tematiche ambientali di Agenda 20,30… ) in grado di incuriosire persone diverse per background culturale, provenienza sociale, storia di vita, interessi, età ed abilità.

Il progetto “ Piccola Palestra di sguardo” che presentiamo in occasione del periodo natalizio è una sorta di regalo, di “coccola” che doniamo in quanto permette di vivere un’esperienza davvero unica nel suo genere.

“ Piccola Palestra di sguardo” è, infatti, una vera sessione di allenamento in una palestra attrezzata: riscaldamento, fase centrale, lavoro di squadra, defaticamento. I partecipanti, di tutte le età e abilità, potranno incontrare colore, forme, oggetti nel del “ Fondo Sergio Silva Libri Illustrati” attraverso un approccio libero, irriverente e giocoso.

Vi invitiamo a questa serie di incontri che promuovono, in modo innovativo e trasversale, il piacere della lettura, non come dovere ma come fonte di grandissimo piacere e gioco, concentrandoci in particolare sugli albi illustrati.

Verrà utilizzata sia la produzione editoriale contemporanea che volumi provenienti dal “Fondo Sergio Silva”: un unicum nazionale che cura e promuove l’associazione Bibliomondo famiglie volontarie APS di Parma.

Vanja Passerini, curatrice del Fondo, ci introduce all’unicità di questa preziosa raccolta di albi illustrati: “la nostra associazione cura da ormai 6 anni questa collezione di volumi che ricordiamo sono custoditi nella biblioteca scolastica dell’ I.C. Salvo D’Acquisto di Parma che ne ha la proprietà; da allora il nostro intento è stato quello di mostrare questi libri, a quante più persone possibili, liberandoli dagli scaffali! Sono volumi di grande pregio artistico che hanno ancora molto da dire!

Il fondo FSSLI raccoglie 900 volumi illustrati provenienti da tutto il mondo che dal 1973 al 1983 del secolo scorso hanno partecipato al Graphic Prize della Mostra Internazionale dell’illustrazione per ragazzi presso la Bologna Children’s Book Fair.

L’opportunità di collaborare con Polisportiva Gioco Parma ODV è davvero importante e ne siamo liete perché davvero ci permette di portare questi libri in un luogo davvero inusuale.”

Una collezione unica nel suo genere: libri preziosi, capolavori assoluti dell’ illustrazione mondiale (alcuni mai pubblicati in Italia) che rappresenteranno il nucleo centrale di questi incontri, in dialogo con i libri contemporanei, con la poesia e la letteratura e altri spunti interdisciplinari.

Il percorso prevede 4 incontri aperti a tutti indipendentemente dalle conoscenze della materia e dalle proprie abilità

Luogo: Palasport, spazi polivalenti della Polisportiva Giocoparma ODV

Quando: 29 Novembre, 6 Dicembre, 13 Dicembre, 20 Dicembre

Orario: dalle 16.45 alle 17.45