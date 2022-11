Violenza donne: Coop, numero verde sulle confezioni di latte

Coop dice no alla violenza sulle donne e mette in campo una serie di strumenti per accendere l’attenzione sul 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione del fenomeno.

L’iniziativa parte da un’edizione speciale del latte che arriva a scaffale in questo mese di novembre 2022; circa 2 milioni di confezioni di UHT a marchio Coop riporteranno in evidenza il Numero Nazionale Antiviolenza e Stalking1522 del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un numero accessibile gratuitamente tramite canale telefonico e chat 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, e in più lingue.

Al primo prodotto della campagna di Coop faranno seguito altre 15 referenze, per arrivare a coprire, a fine 2023, le etichette di circa 1000 prodotti a marchio Coop.

1522 anche sugli scontrini emessi alle casse dei punti vendita e ancora su adesivi apposti alle porte delle toilette e immagini sui carrelli in alcuni punti pilota. Assieme al latte anche una borsa in tela a tema, in edizione limitata, firmata dall’illustratrice Diana Ejaita, il cui ricavato sarà in parte devoluto all’Associazione Differenza Donna che Coop sceglie di sostenere a livello nazionale.

Coop ricorda che sono 1600 le donne vittime di violenza accolte da Differenza Donna (gennaio-settembre 2022) e nel primo trimestre 12.270 le chiamate arrivate al 1522. Tra queste quasi 3000 le persone che hanno richiesto aiuto per se stesse e che hanno subito varie forme di violenza. Il dato, pur essendo trimestrale, risulta essere in linea con i numeri del 2020 e del 2021 condizionati anche da un effetto pandemico che ha provocato un ulteriore aumento delle richieste di informazione e di aiuto.