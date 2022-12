Mercoledì 21 dicembre, alle ore 20.30, la Casa della Musica farà da cornice al concerto A gipsy carol, appuntamento di Natale della Corale Città di Parma diretta da Simone Campanini e con l’accompagnamento al pianoforte di Claudio Sanna.

L’iniziativa rientra nel ricco calendario di Natale a Parma…un’altra storia, il programma di eventi che l’ assessorato alla Cultura del Comune di Parma ha realizzato nel periodo delle festività natalizie.

Corale Città di Parma

Fin dal 1964, anno della sua fondazione ad opera del Maestro Edgardo Egaddi, l’Associazione Culturale Corale “Città di Parma” ha potuto raggiungere elevati livelli di qualità artistica grazie alla preziosa collaborazione dei prestigiosi Direttori che si sono succeduti alla sua guida, tra i quali ricordiamo Antonio Burzoni, Bruno Gini e Mario Fulgoni, , ottenendo importanti premi e riconoscimenti in numerosi Concorsi Internazionali di canto corale come quelli di Arezzo, Gorizia, Tours e quelli Nazionali di Prato e Cremona. In oltre cinquant’anni di storia, la Corale Città di Parma ha partecipato a numerose manifestazioni nazionali ed internazionali e ha collaborato con importanti Orchestre, Direttori e Compositori per l’esecuzione di brani del repertorio sinfonico-corale. Ha eseguito tournée e concerti all’estero, in particolare nel 1981 ha effettuato una tournée di 45 giorni in Giappone dove ha inciso un disco, nel 1989 in Germania e nel 2007 a Lugano in Svizzera. Del 1996 è l’incisione del ciclo completo di Lied per coro maschile e chitarra di Franz Schubert per l’etichetta Mondo Musica, disco che ha ricevuto importanti riconoscimenti dalla critica, mentre nel 2007 il coro misto ha partecipato alla realizzazione di una serie di DVD dedicati alla musica medievale, rinascimentale e barocca per la casa discografica giapponese IMC. Del 2014 – anno in cui la corale ha celebrato i cinquant’anni di attività – è l’esecuzione della cantata Die Kindheit Jesu di J.Ch.Fr.Bach in collaborazione con l’Istituto Musicale “F.Vittadini” di Pavia; più recenti sono, invece le esecuzioni del Messiah di Handel, dello Stabat Mater e della Petite Messe Solennelle di Rossini, della Messa dell’Incoronazione di Mozart (Reggio Emilia, Parma, Brescia) e la prima esecuzione dell’oratorio per soli coro e orchestra “Il Cantico dei Cantici” di S.Campanini nella Cattedrale di Parma.