Contributo alle famiglie per fronteggiare il caro bollette

Da oggi 5 dicembre si possono presentare le domande on line per ottenere il contributo una tantum

Un contributo “una tantum” destinato alle famiglie residenti nel Comune di Parma che non sono raggiunte dai Bonus Nazionali, e non hanno un contratto di teleriscaldamento per il servizio di riscaldamento o riscaldamento promiscuo per la propria abitazione: un aiuto a parziale compensazione sulla maggior spesa sostenuta a causa dell’eccezionale aumento del prezzo dell’energia.

Possono presentare domanda da oggi 5 dicembre i cittadini residenti nel Comune di Parma con Isee da 12.000 a 15.000 euro per la generalità dei nuclei e/o con Isee da 20.000 euro a 23.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico.

La compilazione e la presentazione della domanda dovrà essere effettuata esclusivamente on-line, accedendo al sito del Comune di Parma nella sezione Servizi Sociali all’indirizzo: https://www.servizi.comune.parma.it/it-IT/Servizi-Sociali.aspx

Si può presentare domanda fino a esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione (che ammontano a 680.000 euro) con identità SPID (Sistema Pubblico di identità digitale) o CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).

Per usufruire del supporto di volontari per la compilazione della domanda tramite i Servizi On Line del Comune di Parma, è possibile rivolgersi ai Punti di Comunità (https://www.comune.parma.it/it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/poli-sociali-territoriali-e-punti-di-comunita/punti-di-comunita) coordinati da CSV Emilia, Centro Servizi per il Volontariato e costituiscono una delle “azioni” del progetto “Parma welFARE 2020” (https://www.parmawelfare.it/progetto/).

Tutte le informazioni e la documentazione necessarie sono reperibili alla Sezione Comune di Parma/Servizi/Salute, benessere e assistenza/Agevolazioni economiche al link:

https://www.comune.parma.it/it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/contributi-economici