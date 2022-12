Emergenza lupi in pericolo, una petizione per salvarli

I lupi sono in pericolo, rischiano di essere uccisi nonostante il loro status di specie protetta. Un rischio che fa inorridire i cittadini e scalda gli animi: il lupo è un animale molto amato. Ed è boom di firme per la petizione “Salviamo i lupi”.

Il 24 novembre 2022 il Parlamento Europeo ha adottato una proposta di risoluzione che chiede di declassare lo status di protezione dei lupi ai sensi della Convenzione di Berna. La risoluzione approvata non ha effetti immediati, ma è un pericoloso passo verso una possibile mattanza di lupi, e i cittadini dicono no. Sono tante le proteste sui social, soprattutto su Tik Tok dove in pochi giorni la notizia si sta diffondendo a macchia d’olio. I commenti sono indicativi di una chiara volontà popolare: i lupi non si toccano!

Sul sito change.org l’associazione Meta Parma ha aperto una petizione dal titolo “Salviamo i lupi”, che in un solo giorno ha superato le 3.500 firme.

Il testo della petizione in sintesi riporta: “È ora di fare pace con la natura, è ora di smetterla di perseguitare gli animali selvatici, e di voler impedire ai lupi di essere lupi, agli orsi di essere orsi, ai cinghiali di essere cinghiali. È ora di smetterla di dire che gli animali sono pericolosi, soprattutto i cinghiali che invece sono addirittura innocui e non sono neanche predatori, e basterebbe anche soltanto osservare i cinghiali della Sfattoria degli Ultimi per capirlo.

È stato tolto tutto agli animali, ogni spazio vitale, ogni bosco e ogni montagna, e ci ritroviamo con orsi chiusi in piccole gabbie, cinghiali sterminati, e ora anche lupi a rischio di mattanza. I lupi non sono più a rischio di estinzione, dicono. E che cosa vorrebbero fare, ucciderli e farli tornare a rischio di estinzione? E dopo passeranno ai cani randagi, o ai cani dei canili? Anche il lupo appartiene allo stesso genere dei cani! Gli animali non sono un pericolo per l’uomo, il vero pericolo per tutti, umani e animali, è l’umano disumano.”

Meta Parma in un comunicato difende gli animali selvatici:”I lupi non sono pericolosi per gli umani, non attaccano l’uomo e non lo riconoscono come possibile preda, bensì come una minaccia da cui allontanarsi velocemente. Eppure, come successo anche per altri animali, sono vittime di pregiudizi e di falsità diffuse con il preciso scopo di convincere l’opinione pubblica che possano esserci dei validi motivi per ucciderli. La colpa dei lupi sarebbe quella di comportarsi da lupo, quella degli orsi di comportarsi da orso, e così via, come se nessun animale avesse più il diritto di essere se stesso. Il lupo era una specie protetta, e ora non è più al sicuro, oramai nessuna specie animale è al sicuro. La risoluzione approvata, pur non avendo effetti immediati, è un pericoloso passo verso un possibile sterminio dei lupi, animali che potremmo definire anche come cani selvatici. Il lupo infatti è l’antenato del cane, dal lupo discende il miglior amico dell’uomo, e appartengono entrambi alla stessa specie, il genere canis comprende infatti il cane domestico e diverse specie selvatiche, tra cui appunto il lupo. Non vogliamo una strage di lupi, se si avvicinano alle case è colpa dell’uomo, se non hanno più luoghi in cui poter vivere tranquillamente è colpa dell’uomo. Gli stessi umani che continuano a sfruttare e uccidere tantissimi animali, rinchiudendoli negli allevamenti e mandandoli al mattatoio, ora vorrebbero uccidere anche gli animali selvatici, è vergognoso. Il vero problema non sono i lupi, non sono i cinghiali nègli orsi, il vero problema è che non si vuole ancora capire che il pianeta è di tutti, anche degli animali, e che tutti, animali compresi, hanno diritto a poter vivere. È questo il vero problema, e dovremmo rivedere tante cose nella nostra società, bisognerebbe porre fine a tante ingiustizie che vanno avanti da troppo tempo, ridando la libertà anche agli animali. Giù i fucili dai lupi, piuttosto aboliamo la caccia e facciamo pace con la natura e il mondo intero.”

Associazione Meta Parma

Link petizione:

https://www.change.org/salviam oilupi

Link video Tik Tok:

https://vm.tiktok.com/ZMFs6pJ7 R/