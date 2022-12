Festival delle Regioni e delle Province autonome. Mattarella: ‘Al Pnrr è legato il futuro dell’Italia oltre il 2026’

“I massicci finanziamenti erogati dalla Commissione Ue sono destinati esattamente ad accelerare l’infrastrutturazione del Paese colmando i divari, a partire da quello tra il Nord e il Sud. Dinanzi a sfide di questa portata è richiesto l’impegno convergente delle istituzioni e di tutte le forze politiche e sociali. Un impegno che abbiamo assunto in sede europea e che va, ovviamente, onorato”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al festival “L’Italia delle Regioni”.

“Il Pnrr, frutto dell’iniziativa del Governo e del Parlamento e condiviso con la Commissione europea, indica obiettivi, in termini di riforme e investimenti, ai quali è legato il futuro del Paese ben oltre il termine di attuazione del Piano, fissato come sappiamo al 2026”.

“Opportunamente il Presidente Fedriga ha definito il Pnrr “un momento straordinario di potenziale sviluppo del nostro Paese”. E va apprezzata la disponibilità della Conferenza a contribuire all’attuazione del Piano favorendo l’integrazione di tutte le politiche pubbliche e uno sviluppo omogeneo dei territori. La leale collaborazione e la disponibilità al dialogo, al confronto e alla collaborazione che le regioni manifestano meritano di essere fatte proprie da tutti nell’interesse dell’Italia”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiudendo il suo intervento al festival “L’Italia delle Regioni”.

La prima giornata.

L’autonomia differenziata come sfida per le Regioni italiane, che deve essere affrontata da Nord a Sud. Nella prima giornata di lavori a Milano de ‘L’Italia delle Regioni’, il primo festival delle Regioni e delle Province autonome, la Lega spinge sull’autonomia differenziata come battaglia politica da fare in tutto il Paese. All’appuntamento milanese, che domani si concluderà a Monza alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha portato il suo saluto in video collegamento la premier Giorgia Meloni che sul tema dell’autonomia chiede però un “confronto chiaro su competenze e funzioni, da fare insieme e senza pregiudizi, prima di fughe in avanti”. L’autonomia non riguarda solo le Regioni del Nord ma è una battaglia politica che va fatta in tutto il Paese. “Personalmente mi sono stufato del fatto che ci sia la tesi che le Regioni del Sud non sarebbero all’altezza dell’autonomia – ha chiarito subito il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga -. Penso che sia un’umiliazione per il Mezzogiorno che ha tutte le capacità per riuscire a dare delle risposte importanti al proprio territorio”. In Conferenza delle Regioni “alcuni presidenti hanno sollevato delle criticità ma non in senso di blocco delle autonomie ma per poterle risolvere insieme – ha proseguito Fedriga -. L’autonomia bisogna farla e farla bene e bisogna trovare l’accordo di tutti, ma non ho visto muri, ho visto la volontà di costruire dei ponti in quella direzione”. Per il governatore lombardo Attilio Fontana non si capisce quali sono le obiezioni sull’autonomia “sono generiche, si tratta di affermazioni di principio e povere di contenuti”, ha spiegato. Il governo “vuole favorire l’attuazione” dell’autonomia differenziata “in tempi rapidi, in un quadro più ampio di riforme per rafforzare e ammodernare l’assetto Stato – ha assicurato Giorgia Meloni – ma non sarà mai un pretesto per lasciare indietro una parte del territorio”, perché l’obiettivo è quello di “migliorare efficienza e qualità dei servizi e colmare i divari non di creare disparità”. Parole quella della premier che “hanno rassicurato” tutti i governatori come ha osservato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia e vice presidente della Conferenza delle Regioni, secondo cui il confronto dovrà avvenire anche in Parlamento. La stessa richiesta fatta da Francesco Boccia, ex ministro, senatore Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale. “Senza un dibattito serio in Parlamento sull’autonomia prevista in Costituzione, che deve garantire l’unita nazionale solo con l’attuazione del principio di sussidiarietà, come spesso ci ha ricordato il Presidente Mattarella, non ci può essere alcun accordo”, ha avvertito Boccia. A dare una tempistica il ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli: dopo “sei mesi” di ricognizione “inizieranno a uscire Lep (i livelli essenziali delle prestazioni, ndr), costi e fabbisogni standard”, Anche la Campania” è pronta ad accettare la sfida dell’efficienza nei confronti di chiunque, a condizione ovviamente che si parta da un flusso di risorse equilibrate – ha invece evidenziato il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca -. Abbiamo fatte una battaglia durata mesi sul riparto del fondo sanitario nazionale. La Campania è l’ultima Regione d’Italia nel riparto del fondo sanitario nazionale e stiamo combattendo con le unghie e con i denti”. Questo Stato secondo De Luca “non regge più. L’autonomia può aiutare l’Italia a trovare livelli di efficienza e livelli di legittimità nelle istituzioni”, ha concluso.