Inizio campionato basket in carrozzina

Inizio campionato FIPIC

Questo weekend scenderà in campo a Parma la squadra Laumas Giocoparma per dar einizio al campionato di serie B della FIPIC (Federaizone Italiana Pallacanestro in Carrozzina), 25 squadre da tutta Italia per partecipare alla stagione regolare 2022/2023 suddivise in quattro gironi.

Molto entusiasmo da parte di Roberto Calvi, il nuovo allenatore degli atleti parmigiani, che dopo aver lavorato con diverse squadre italiane quest’anno è arrivato a Parma “quando mi è arrivato l’invito del presidente della Giocoparma ho risposto con entusiasmo! La squadra è unita e aperte a nuove proposte, ho portato un nuovo metodo di allenamento che speriamo dia presto i suoi frutti in campo. Abbiamo già fatto qualche amichevole ma ogni partita è a sé e ora pensiamo al campionato”

La squadra ducale parteciperà al girone B insieme ad altre cinque squadre del nord Italia già incontrate negli anni precedenti. Alcuni cambiamenti per la nuova stagione sportiva della Laumas Giocoparma, il giocatore Valdas ha lasciato la squadra per motivi personali tornando in Lituania. Sicuramente la sua assenza non passerà inosservata, ma ci sono nuovi atleti, giovani promesse che stanno crescendo e non vedono l’ora di entrare in campo.

L’11-12 febbraio partirà il girone di ritorno, poi la post-season in calendario il 15-16 aprile 2023.

Le squadre del girone B:

Girone B

Laumas Elettronica Giocoparma

HB UICEP Torino IST Fisicoterapico

Riviera basket NTS informatica

Toscana disabili sport ortopedia michelotti

Basket Seregno Gelsia

Pol. I Bradipi circolo dozza bologna

Consulta il calendario qua: https://www.giocopolisportiva.com/campionati/basket-in-carrozzina/