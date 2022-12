LE ZEBRE CREANO E SCIUPANO: I BRISTOL BEARS PASSANO 35-19 DI FRONTE AL PROPRIO PUBBLICO

Bristol (Inghilterra) – 18 dicembre 2022

EPCR Challenge Cup 2022/23, Turno 2 Girone A

Bristol Bears v Zebre Parma 35-19 (p.t. 28-7)

Marcatori: 15’ m. Batley tr MacGinty (7-0), 17’ meta di punizione per le Zebre (7-7), 19’ m. Porter tr MacGinty (14-7), 22’ m. Radradra tr MacGinty (21-7), 34’ m, Lloyd tr MacGinty (28-7); s.t. 56’ m. Thomas Y. Tr MacGinty (35-7), 65’ m. Van Wyk (35-12), 78’ m. Du Toit tr Eden (35-19)

Bristol Bears: Morahan, Bailey, Radradra (61’ Sheedy), Lloyd (69’ Lane), Ibitoye, MacGinty, Porter, Harding, Heenan (28’ Uren), Luatua (Cap) (55’ Thomas D.), Vui (55’ Stooke), Batley, Tyack (46’ Lahiff), Thacker (57’ Kerr), Woolmore (46’ Thomas Y.); All. Lam

Zebre Parma: Kriel (52’ Prisciantelli), Van Wyk, Cronjé (Cap), Smith Jr (58’ Moscardi), Gesi, Eden, Jelic (70’ Casilio), Fox-Matamua, Pelser, Bianchi (49’ Kvesic), Zambonin (51’ Krumov), Uys, Neculai (46’ Nocera), Manfredi (51’ Du Toit), Pitinari (46’ Rizzoli); All. Roselli

Arbitro: Adrien Marbot (Fédération Française de Rugby)

Assistenti: Evan Urruzmendi (Fédération Française de Rugby) e Stéphane Crapoix (Fédération Française de Rugby)

TMO: Eric Gauzins (Fédération Française de Rugby)

Calciatori: AJ MacGinty (Bristol Bears) 5/5; Tiff Eden (Bristol Bears) 1/2

Cartellini: 17’ cartellino giallo a Ioan Lloyd (Bristol Bears); 77’ cartellino giallo a Joe Batley (Bristol Bears)

Player of the match: Jake Heenan (Bristol Bears)

Punti in classifica: Bristol Bears 5, Zebre Parma 0

Note: Pioggia. Temperatura 9°. Terreno in buone condizioni. Spettatori 15.018. Esordio con le Zebre e nell’EPCR Challenge Cup per Matteo Moscardi

Cronaca: Primo tempo in salita per le Zebre. Un errore nel drop di inizio gara e un ingaggio anticipato in mischia chiusa offrono già una prima immagine di come si svilupperà la partita. Nella pioggia di Bristol, gli Italiani provano a giocare, ma si mostrano eccessivamente imprecisi, correndo troppi rischi forzati.

Gli Inglesi ne approfittano e segnano due mete in grande scioltezza: al 15’ Joe Batley intercetta il passaggio superficiale di Kriel e al 19’ Will Porter schiaccia l’ovale portato in area di meta da Ratko Jelic prima del calcio di liberazione.

I gialloblù rimangono in partita dopo la bella fiammata al 17’. Eden ricicla per Jelic, ma l’ovale è smanacciato da Lloyd. E’ cartellino giallo e meta di punizione contro gli Inglesi che, nonostante la momentanea inferiorità numerica, segnano altre due marcature prima del rientro in spogliatoio.

Al 22’ Radradra riceve l’assist dopo la bella giocata dei trequarti nata da una touche in attacco, mentre al 34’ Lloyd approfitta dell’ennesimo errore di gestione del XV del Nord Ovest, nato da uno dei tanti calci passaggio a largo di Eden.

Nella ripresa le Zebre cambiano ritmo e registro e si mostrano pericolose in più di un’occasione. Il secondo tempo si chiude con un parziale di 12-7 per gli Italiani che, nonostante la meta subita al 56’ dal neo-entrato Yann Thomas, si trovano a giocare spesso nella metà campo rivale, complici gli otto calci di punizione concessi dagli Inglesi nella seconda frazione.

Dopo aver segnato la seconda meta al 65’ con Van Wyk, premiato da una bella sventaglia a largo di Ratko Jelic, Cronjé e compagni sfiorano la terza marcatura al 75’ con Matteo Nocera. Il giovane pilone destro rompe un placcaggio e segna, ma il TMO annulla tutto per sospetto doppio movimento.

La meta era però nell’aria e la sigla al 78’ Jacques Du Toit, ultimo ricevitore del drive avanzante.

Gli ospiti provano a risalire il campo e a ottenere il meritato punto di bonus nell’ultima azione della partita, perdendo però il possesso dell’ovale. Scade il tempo e i Bristol Bears si aggiudicano il 2° turno di coppa sul 35-19.

Le Zebre si ritroveranno alla Cittadella del Rugby di Parma lunedì 19 dicembre aprendo la settimana di allenamenti in vista del 10° turno di BKT United Rugby Championship, in programma sabato 24 dicembre alle ore 13:30 allo Stadio comunale di Monigo contro il Benetton Rugby.

Di seguito risultati e calendario delle Zebre nell’EPCR Challenge Cup 2022/23:

Turno 1

Sabato 10 dicembre 2022, Stadio Lanfranchi di Parma, ore 21:00 – Zebre Parma v RC Toulon 21-24 [1-5]

Turno 2

Domenica 18 dicembre 2022, Ashton Gate Stadium di Bristol, ore 14:00 – Bristol Bears 35-19 v Zebre Parma [5-0]

Turno 3

Sabato 14 gennaio 2023, Stadio Lanfranchi di Parma, ore 21:00 – Zebre Parma v Bristol Bears

Turno 4

Venerdì 20 gennaio 2023, Stade Mayol di Tolone, ore 21:00 – RC Toulon v Zebre Parma

Turno 5

