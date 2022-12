IL SUONO SVELATO

Lennon e/o Mc Cartney,

chi e come ha scritto le canzoni dei Beatles

Martedì 13 dicembre alle 18.00, nell’Auditorium del Carmine di Parma,

una guida all’ascolto a cura Gian Luca Lastraioli (voce e chitarra) con la partecipazione di Patrizia Vaccari (canto) e Giulio Giurato (pianoforte).

Ingresso libero.

Chi ha scritto Yesterday e quale era il testo originale della canzone prima di diventare quello che tutti conosciamo? Quali parti della celeberrima Help! sono da ascriversi a Lennon e quali a McCartney? Sono alcune delle domande a cui risponde la guida all’ascolto “Lennon e/o Mc Cartney, chi e come ha scritto le canzoni dei Beatles”, che si terrà martedì 13 dicembre alle 18.00 nell’Auditorium del Carmine (Via Duse 1/a – Parma). A guidare il nuovo appuntamento della rassegna “Il Suono Svelato”, organizzata dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, sarà Gian Luca Lastraioli (voce e chitarra), docente di liuto del Conservatorio. L’ingresso è libero e gratuito.

Come quasi tutti sanno, la maggior parte delle canzoni dei Beatles è rappresentata dal nucleo dei brani firmati dalla coppia Lennon/McCartney. È però possibile rintracciare, all’interno di questo catalogo, quali brani, o quali frammenti di brano, temi, idee, parole, sequenze armoniche siano scaturiti dall’ispirazione dell’uno o dell’altro firmatario, analizzando i rispettivi processi creativi. Ecco quindi che al “mozartianamente” corretto Paul si giustappone l’istintivo, irruento e musicalmente sgrammaticato John, all’ottimista a allegro McCartney si contrappone il melanconico Lennon… Durante la guida all’ascolto verrà fatta ascoltare al pubblico una selezione di canzoni del gruppo musicale (Across the Universe, Eleanor Rigby, Help!, Let it Be, Lucy in the Sky with Diamonds, Strawberry Fields Forever, Yesterday…), interpretate dallo stesso Lastraioli con Patrizia Vaccari (voce) e Giulio Giurato (pianoforte).

La rassegna «Il Suono svelato» è inserita nell’Attività di formazione permanente del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, coordinata dal prof. Pierluigi Puglisi.

L’incontro è a ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni: www.conservatorio.pr.it.