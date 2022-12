MEGHAN E KATE COME DIANA, SPALLE SCOPERTE COME REVENGE DRESS

Meghan e Kate come Diana: a pochi giorni di distanza l’una dall’altra, le mogli dei due figli della principessa del Galles hanno indossato abiti con le spalle completamente scoperte come nel celebre ‘revenge dress’ che Lady D si mise per vendicarsi del marito Carlo che aveva ufficializzato in tv di averla tradita con Camilla Parker Bowles.

E’ una coincidenza e i tempi sono cambiati da quando Diana mise il vestito che fece scandalo, per aver rotto l’etichetta di palazzo, al party di ‘Vanity Fair’ alla Serpentine Gallery di Londra, ma è un fatto che sia Kate Middleton che Meghan Markle hanno adottato lo stesso look con tanto di spacco vertiginoso della gonna nei due eventi che le hanno viste protagoniste negli ultimi giorni: Kate a Boston per la consegna dei premi Earthshot per l’ambiente e l’abito, giustamente verde, era in affitto, mentre Meghan è comparsa nella versione in bianco per ricevere a New York il premio umanitario ‘Ripple of Hope’ di una fondazione intitolata a Robert Kennedy per il “coraggio morale” mostrato con il marito Harry nel combattere il “razzismo istituzionale”.

Nel caso di Diana il bersaglio della vendetta era ben chiaro. Meghan e Kate sono nel bel mezzo di una bufera alla vigilia dell’uscita su Netflix di una serie in sei puntate in cui i Sussex racconteranno quella che dal loro punto di vista è “la piena verità” sul loro ‘divorzio’ da Buckingham Palace.