Musica, cultura del cibo, degustazioni e brindisi per aspettare il Natale

Il prossimo sarà un weekend dall’intensa atmosfera natalizia per il Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo in Vicolo delle Asse 5.

Si inizia con la musica, sabato 17 dicembre, alle 12, con l’esibizione del coro Cor de’ Vocali, nato a Parma nel 2014 come progetto del Maestro Leonardo Morini. Negli anni il coro ha partecipato a diversi concerti, rassegne e festival sia su territorio italiano che internazionale, in occasione dei quali ha saputo creare legami di amicizia con altri artisti e formazioni. L’impostazione della formazione è caratterizzata dalla varietà dei generi esplorati, prediligendo arrangiamenti a cappella di brani rock, pop e musical (studiati ad hoc dal maestro Morini) ma spaziando anche nella musica classica, sacra e tradizionale. In occasione del concerto al Laboratorio Aperto offriranno un repertorio prevalentemente natalizio.

Il programma continua poi con l’apertura, nel Chiostro della Fontana, del mercatino natalizio legato alla mostra “Avanzi di Natale”, visitabile in Sala delle Colonne fino al 23 dicembre a cura dell’Associazione Culturale Kinoki, che raccoglie le opere di numerosi illustratori locali e non che si sono interrogati sul tema del Natale, della tradizione ma anche dello spreco alimentare.

Il Mercatino di Natale sarà aperto sabato 17 dicembre dalle 15 alle 22 e domenica 18 dicembre dalle 10 alle 19. Durante il mercato sarà possibile sostenere il Banco Alimentare dell’Emilia Romagna sia con un’offerta libera che acquistando i prodotti. L’Associazione Kinoki si impegna a devolvere tutto il ricavato alla causa, per dare un messaggio e pensare il Natale come momento conviviale, ma anche di doverosa attenzione sociale.

Nella cucina dell’ex Palazzo della Provincia proseguirà, alle 17 di sabato 17 dicembre, la rassegna ideata da Giorgio Maria Zinno “I sapori del Natale a Parma… e non solo!” che in questo appuntamento sarà dedicata all’uso di mangiare di magro la sera della Vigilia.

Sempre sabato 17 dicembre, alle 18 in Sala Giovanna da Piacenza, Paolo Tegoni, presidente dell’Associazione Gastronomi Professionisti e docente in materie enogastronomiche in diversi atenei italiani presenterà il suo nuovo libro “Malvasia, un diario mediterraneo”, un reportage di viaggio dedicato a quest’uva mitica e ai vignaioli che da essa, in diverse parti d’Italia e d’Europa, traggono eccellenti prodotti. Il volume ricco di spunti culturali, turistici e gastronomici oltre che di interviste e di approfondimenti è impreziosito dalle fotografie di Francesco Zoppi e dalle mappe di Lucia Catellani.

Al termine della presentazione, condotta dal Coordinatore dei Musei del Cibo di Parma Giancarlo Gonizzi, ci sarà spazio per la degustazione delle quattro malvasie provenienti dal territorio parmigiano e piacentino trattate nel libro (Azienda Agricola Antonio Aldini e Monte delle Vigne per Parma, Azienda Agricola La Tosa e ViviVinicola Valla per Piacenza) alla presenza dei produttori.

A concludere la serata, dalle 19.30 alle 22 un dj set allestito sempre in occasione della mostra “Avanzi di Natale” che vedrà in consolle dj Panino.

Domenica 18 dalle 16 appuntamento i Laboratorio spalancherà le sue porte ai bambini invitandoli in “Un mondo di Natale” a cura di ParmaKids: un’occasione unica e, perché no, golosa, di scoprire le tradizioni natalizie degli altri paesi. Protagonista di quest’ultimo incontro, dopo Usa e Grecia, sarà l’India.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, adatti a grandi e piccoli, appassionati di gastronomia e di arte, e più in generale di cultura così come da mission del Laboratorio Aperto di Parma.