NATALE CON I PET, DAI REGALI SOTTO L’ALBERO AL POSTO A TAVOLA, È AMORE PER CANI E GATTI

Dai negozi di lusso ai grandi magazzini, cresce l’offerta di doni natalizi per i nostri amati animali domestici.

Perfino Ikea ha allargato l’area natalizia con giocattoli e accessori per i pets e, per i più facoltosi, non manca l’annuale classifica dei regali di lusso più trendy per fido e micio stilata dal magazine economico Forbes.

Si spende da pochi euro a centinaia, anche in modalità ‘solidale’, ma l’amore ‘folle’ e crescente per i cani e i gatti di casa si nota particolarmente questo Natale.

Natale con i pet. Li vogliamo con noi, anche se partiamo per le vacanze, li includiamo nei pranzi e nelle cene, nei party e nelle tombolate con i parenti. Dai negozi ai siti di e-commerce è un vero e proprio tripudio di idee e prodotti originali, divertenti o super costose messi a punto per cani e gatti. Contemporaneamente sale l’attenzione per il loro benessere proprio in queste settimane di stravolgimento delle loro abitudini casalinghe con riunioni di famiglia e festeggiamenti. Non è raro infatti che micio si ‘rintani’ sotto la poltrona all’arrivo dei parenti e che fido si ecciti abbaiando in modo accentuato, oppure tenda a ringhiare o, al contrario, metta la coda tra le gambe e inizi a sbavare alla presenza di sconosciuti o rumori improvvisi cercando un angolino sicuro. Veterinari ed esperti allevatori lanciano l’allarme e segnalano un picco di stress dei nostri amati animali di casa, dovuto a festeggiamenti, abbuffate e party tra Natale e l’Epifania. Senza dimenticare l’annosa questione dei botti di Capodanno che terrorizzano i nostri animali domestici.

Addobbi, piante natalizie, luci e presepe: “Decorazioni, ospiti, parenti e anche viaggi natalizi sono un periodo di gioia per le famiglie ma per gli animali domestici possono diventare un periodo davvero stressante, – precisano i medici veterinari di MYLAV che stilano le raccomandazioni per prevenire e ridurre l’ansia e l’affaticamento ai nostri animali da compagnia. Si va dagli addobbi: vischio, stelle di Natale e altre piante ornamentali invernali possono rappresentare un rischio per la salute degli animali. Anche abeti, ghirlande, luci, candele e presepi possono rivelarsi pericolose perché ad alto appeal agli occhi di fido e micio. La raccomandazione degli esperti è di collocare gli addobbi e le piante di Natale in zone inaccessibili agli animali che potrebbero anche ferirsi o prendere la scossa. Anche i profumatori di casa con aromi natalizi, come cannella, zenzero e spezia possono provocare congiuntiviti e riniti allergiche se esposti eccessivamente.

Attenzione alla tavola: panettone e pandoro sono vietati a cani e gatti (l’uvetta è tossica per loro, idem noci e noccioli di olive, anche la cioccolata e gli insaccati sono pericolosi per loro), meglio dare loro snack appetitosi bilanciati e light. Segue la questione dell’arrivo di parenti e amici per fare baldoria: “Per aiutare i nostri pets più timidi o introversi in queste occasioni speciali asciare è bene predisporre un luogo appartato della casa dove abbiano a disposizione dell’acqua, un cuscino per dormire, un giocattolo. Un area che li renda liberi di decidere se utilizzarli o se partecipare al pranzo con noi”.

Fare attenzione inoltre al freddo. “In caso di ghiaccio e neve le zampe, essendo delle estremità, sono più soggette al raffreddamento e a possibili danni. Nel caso di una passeggiata sulla neve può essere sufficiente l’uso di apposite creme protettive per i cuscinetti plantari” conclude Francesca Del Balbo, medico veterinario ed esperta in medicina interna per MYLAV.

Per superare l’annosa questione dei botti e fuochi di artificio di Capodanno che spaventano la quasi totalità di cani e gatti che tendono a tremare, nasconderci, perdere la salvia e diventare anche aggressivi se si cerca di coccolarli in quei momenti, gli esperti veterinari e nutrizionisti consulenti per Royal Canin suggeriscono di sistemarli in un luogo sicuro prima della mezzanotte, scegliendo un posto a loro familiare, che gli trasmetta tranquillità, e dandogli cibo e acqua così che possano sentirsi più calmi. Infine, cerca di distrarli durante i fuochi artificiali, facendoli giocare per non farli focalizzare sulle loro paure.

Ecco i regali a misura di pets per il Natale 2022

Di lusso, da molte centinaia di euro al pensierino da pochi euro, le novità dell’ultimo momento vanno dal calendario dell’avvento Pet contenente snack gustosi e salutari, messo a punto dal brand Croci (costa circa 12 euro), all’accessorio più acquistato sulle piattaforme dei siti di e-commerce: il papillon con molletta da agganciare al collare (circa 5 euro il Xmas Tartan Papilon di Croci). Seguono i cappellini da elfo per micio e fido, le cucce e i divanetti caldi per cani e gatti in feltro e con cuscini in peluche (divanetto matinée costa 82 euro, la cuccia Multirelax Geisha trasformabile in plaid a 49 euro, di Bobby). L’offerta del brand Action è vasta e propone un’interessante selezione tra cucce, tiragraffi, giochi, snack tutti a tema Christmas e a prezzi accessibili.

E’ ‘sostenibile’, invece, la ciotola pieghevole di Fido di Humane Society International, organizzazione benefica internazionale per la protezione degli animali che promuove regali solidali per dare cure e rifugio agli animali salvati dal commercio di carne in Asia.

Il trend 2022 include i maglioni natalizi tanto in voga per l’intera famiglia pets inclusi. Felpe e maglioni, anche coordinati per ragazzi e cani, a tema da Disney , Marvel e Star Wars (di Cerdà a circa 17 euro la versione per cani di piccola e media taglia). I prezzi salgono per la capsule collection di abbigliamento per cani di Alanui con Poldo Dog Couture che include eleganti maglioncini per cani, jacquard e decorati con frange, che costano da oltre 300 a 500 euro. Non mancano i regali hitech. Gettonate per queste feste le nest cam per tenere sotto controllo (e farli perfino contenti) i nostri pets mentre siamo fuori casa. L’offerta è vastissima, soprattutto online. I modelli più nuovi sono dotati di altoparlanti e microfono e permettono di ascoltare i pets, oppure chiamarli. Con telecomando o in remoto attraverso apposite App per gli smartphone si può anche attivare il lancio di snack che il cane o il gatto possono mangiare (Google Nest Cam col cavo costa circa 100 euro, a batteria 200).

Regali di lusso a misura di pets: tra i regali più cool si può comprare dai siti di e-commerce dei brand specializzati in accessori di lusso per pets. Forbes segnala i doni del momento. Tra gli altri si va dalle giacche reversibili con sciarpa abbinata per cani di piccola taglia (Nobu di Laélap, 90 dollari), alla ciotola fatta a mano in India, 100% in rame che mantiene l’acqua fresca più a lungo (circa 90 dollari di Wolf Republic, 90 dollari); dallo zainetto imbottito per cani escursionisti (per trasportare acqua, cibo e sacchetti per l’igiene, Ranger Pack di Wolf Republic costa 90 dollari) ai lussuosi alberelli tira-graffi per gatti (con quattro nidi e pompom Mau Lifestyle Ivy Cat Tree, a circa 400 dollari) fino al divanetto in eco-pelle per cani ‘viziati’ anche di grande taglia (Home Pet Harrison Dog, Pebble Brown, 600 dollari) . Infiniti modelli di divani e cucce eleganti per cani si trovano anche da www.dogsofa.net e sono realizzati interamente a mano con tessuti e pelli pregiate da Alberto Ziraldo, specialista in design applicato ai divani in provincia di Treviso.

E se il regalo di Natale fosse un cane o un gatto? Non sono regali di Natale,i pets sono molto di più ed accogliere con sé cani e gatti è una grande responsabilità che va valutata attentamente, coinvolgendo tutti i componenti della famiglia. “Valuta se hai tempo, se sei pronto ad assumerti l’impegno e se sei in grado di sostenere tutte le spese per il suo benessere, – sottolineano nutrizionisti ed allevatori in una nota a cura del brand Royal Canin.

I regali in chiave solidale. Secondo i dati del ministero della salute italiano l’estate 2022 sono entrati nei canili pubblici oltre 100.000 cani mentre ne sono stati adottati in tutto circa 34.000, secondo i dati ufficiali. Le iniziative locali di canili e gattili in aria di Natale sono numerose, basta informarsi per donare danaro, cibo, cucce e giochi a misura di ospiti a quattro zampe. Sono in corso anche numerose iniziative supportate dai principali brand specializzati in cura e alimentazione degli animali domestici. E’ in corso la campagna social #regalAuncane per facilitare e sensibilizzare i cittadini sul tema delle adozioni. E’ a cura di Kodami (progetto editoriale di Ciaopeople) per sensibilizzare su quanto sia importante regalare attenzioni e piccoli contributi non solo ai propri animali domestici, ma anche ai cani meno fortunati.