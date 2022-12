ORSÒLA E IL PESCIOLINO D’ORO _DOM 11 DICEMBRE TEATRO DI FONTANELLATO ORE 16

Stagione teatrale 2022 / 2023

Teatro Comunale di Fontanellato

“Pompeo Piazza”

DomenicAteatro

DOMENICA 11 DICEMBRE ore 16

ORTIKA

ORSÒLA E IL PESCIOLINO D’ORO

ideazione, regia, spazio scenico, marionette e interpretazione Alice Conti

drammaturgia Alice Conti e Chiara Zingariello

disegno luci Alice Colla

disegno sonoro Dylan Alexander Lorimer

(a partire dai 5 anni / per tutti)

Spettacolo Finalista Scenario Infanzia 2020

Riprende domenica 11 dicembre al Teatro Comunale Pompeo Piazza di Fontanellato la rassegna DomenicAteatro, una proposta di spettacoli domenicali pomeridiani dedicati alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi e realizzata grazie al sostegno di Chiesi e Fondazione Cariparma. L’appuntamento di questa domenica alle 16.00 è con la compagnia Ortika e lo spettacolo Orsòla e Il Pesciolino D’oro.

La storia è ispirata al finale della favola Il pesciolino d’oro di Puškin, quando l’anziana moglie del pescatore, spinta da una febbre di accumulo illimitato di ricchezza, ha perso tutto. Ora Orsòla si prepara a pescare da sola.

Cattura il pesciolino d’oro a cui vuole fare la pelle, lo sventra e vi trova un fagotto avvolto in una coperta termica, una bimba dalla pelle scura. La rianima, la scaccia come un insetto, infine la guarda in viso e la culla. È la storia di una relazione – inaspettata e indesiderata – che le trasforma entrambe, un rapporto d’amore non convenzionale. Un contatto sconvolgente tra mondi lontanissimi, come possono essere esotiche e tuttavia familiari e intime le relazioni tra generazioni, come tra bisnonna e nipote. Come tra vecchi e nuovi cittadini, autoctoni e migranti, pescatori e pesciolini d’oro.

L’incontro con l’Altro è sempre uno shock e un rispecchiamento.

Due marionette ibride a taglia umana e un’attrice cantano una storia contemporanea di solidarietà e convivenza. In un mondo che dondola e periodicamente crolla l’unica ricchezza è quella umana: siamo tutti sulla stessa barca.

“Il pesciolino d’oro” è una favola che ci ricorda come la ricchezza non faccia la felicità e che per essere felici nella vita sia necessario saper scorgere la bellezza in ciò che ci circonda. Accontentarsi. Saper dare valore a quello che c’è, imparare a prendersene cura.

I biglietti si possono prenotare al numero 327-4089399 oppure scrivendo a teatrofontanellato@gmail.com . Informazioni e dettagli sul sito www.teatrofontanellato.it

Ingressi

Sezione DomenicAteatro (appuntamenti per bambini, ragazzi e famiglie)

Orsòla e il pesciolino d’oro e Rigoletti

posto unico € 7