P – DAYS a Parma

Un Natale nel segno della sostenibilità ambientale e del commercio. Tutte le iniziative e gli eventi in programma fino al 24 dicembre.

Natale a Parma nel segno della sostenibilità ambientale, con tante iniziative collaterali che nascono dalla collaborazione tra Comune e Associazioni di categoria.

P – DAYS – A piedi in centro.

Per tre week end di dicembre verranno pedonalizzate via Mazzini – da strada Garibaldi a piazza Garibaldi -, piazza Garibaldi, ed il primo tratto di strada Repubblica, da piazza Garibaldi a via XXII Luglio, con la possibilità di muoversi liberamente, assaporare l’atmosfera del Natale e, naturalmente, fare compere in vista delle Festività. La pedonalizzazione scatterà anche giovedì 8 dicembre mentre non è prevista per il fine settimana della Vigila di Natale, sabato 24 e domenica 25.

Si tratta di una sperimentazione che il Sindaco, Michele Guerra, ha condiviso quale novità assoluta, legata alle Festività ed alla mobilità, partendo dal fatto che la città di Parma è stata selezionata dalla Commissione Europea tra le 100 città in Europa e le 9 in Italia per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030. E la pedonalizzazione rappresenta senza dubbio un segnale che va in questa direzione.

Una proposta che nasce dalla sinergia di azione tra Assessorato alle Attività Economiche, guidato da Chiara Vernizzi ed Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e Mobilità, guidato da Gianluca Borghi.

P – DAYS nei primi tre Week end di dicembre – Pedonalizzazione di via Mazzini – da strada Garibaldi a piazza Garibaldi -, piazza Garibaldi e primo tratto di strada Repubblica, da piazza Garibaldi a via XXII Luglio, dalle 14.30 del sabato alle 20 di domenica, nei fine settimana di sabato 3 e domenica 4 dicembre; sabato 10 e domenica 11 dicembre; sabato 17 e domenica 18 dicembre. Sarà escluso il fine settimana della Viglia di Natale, sabato 24 e domenica 25 dicembre.

P- DAYS – 8 dicembre, Festività dell’Immacolata, con divieto di circolazione dalle 10.30 alle 20.

La pedonalizzazione comporta l’inibizione al transito, nei tratti interessati dalla chiusura, di bici (potranno essere condotte a mano) e monopattini. Potranno essere parcheggiati negli spazi a loro riservati, per l’occasione, nel tratto di via Mazzini tra via Oberdan e via Cavestro, lato grandi magazzini. Consentito, ovviamente, l’accesso ai mezzi di soccorso, emergenza, veicoli trasporto invalidi ai residenti con passi carrai interni al tratto pedonalizzato.

NAVETTA P-DAYS – Nei week end prenatalizi e l’8 dicembre sarà attiva la nuova navetta P-DAYS. Chi arriva dalla zona est della città potrà parcheggiare nel pressi della Galleria (ex Barilla Center) e raggiungere la zona pedonalizzata in autobus.

Percorso: dalla Galleria (ex Barilla Center), passa da Barriera Repubblica, prosegue per viale San Michele, svoltando poi su stradone Martiri della Libertà e strada XXII Luglio. La navetta, una volta in strada della Repubblica, proseguirà fino alla rotonda di via Mantova per tornare quindi alla Galleria (ex Barilla Center).

Frequenza: dalle 14.30 alle 20.00 di sabato e dalle 14.30 alle 20.00 di domenica la navetta sarà attiva con una corsa ogni 15 minuti.

Fermate: lungo il percorso saranno servite a richiesta tutte le fermate presenti. Sarà inoltre istituita una fermata provvisoria in via XXII Luglio, di fronte alla chiesa di San Quintino.

Trasporto Pubblico Locale. Linee bus urbane deviate – Quando: dalle 14.30 di sabato 3 dicembre alle 20.00 di domenica 4 dicembre. Le deviazioni si replicheranno con modalità analoghe nei successivi week end prenatalizi (10-11 dicembre, 17-18 dicembre) e nella giornata di giovedì 8 dicembre, con dettagli ulteriori che saranno precisati ogni settimana. Linee e percorsi deviati. LINEE 3, 4 e 5: in arrivo da via d’Azeglio, percorreranno il Ponte di Mezzo e devieranno a sinistra su viale Mariotti, viale Toschi e viale Bottego. Proseguiranno quindi su viale Mentana (viale Fratti in senso opposto) per riprendere il normale percorso a Barriera Repubblica. LINEA 8: giunta in viale Mariotti, proseguirà lungo viale Toscanini per voltare, poi, lungo Stradone Martiri della Libertà. All’altezza dello Stadio riprenderà il consueto percorso. Stessa deviazione in senso opposto. Fermate: lungo i percorsi deviati verranno servite, a richiesta, tutte le fermate presenti.

Attività economiche e iniziative natalizie

Comune di Parma e Associazioni di categoria del Commercio e dell’Artigianato di Parma – ASCOM,Confesercenti, CNA, Confartigianato Imprese e GIA Imprese hanno unito le forze e creato una straordinaria occasione di festa che accompagnerà cittadini e visitatori a vivere la città e il centro storico per tutto il mese di dicembre. Le novità sono state illustrate dall’Assessora alle Attività Economiche, Chiara Vernizzi, da Claudio Franchini, Direttore Ascom Parma, Antonio Vinci, Direttore Confesercenti Parma; Andrea Allodi, Direttore CNA Parma; Stefano Nani, Presidente Federazione Categoria Commercio, Servizi e Terziario, Confartigianato Parma; e da Maurizio Caprari, Direttore GIA Gruppo Imprese Parma.

Dal 3 al 24 dicembre le vie e i borghi del Centro Storico e dell’Oltretorrente saranno invasi da un ricchissimo calendario di iniziative, in cui si alterneranno musica, giochi, eventi e spettacoli dedicati a bambini e famiglie.

I personaggi della favola di Pinocchio, il Burattino più famoso al mondo, faranno rivivere, grazie agli artisti del Teatro del Cerchio, le infinite avventure della fiaba, con parate (il 3, il 4, l’11, il 15, il 20 e il 23), spettacoli (l’8, il 16 e il 22), cacce al tesoro (il 10 e il 18), Vetrine Animate (il 13 e il 14), Alberi dei Desideri (il 17 e il 21).

Per i più golosi, l’Anolino Solidale di Parma Facciamo Squadra 2022 e il Panettone dei Panificatori di Ascom, saranno in piazza Garibaldi giovedì 8 dicembre, quando, alle 18.00, alla presenza delle Autorità cittadine, si accenderanno le luci dell’albero di Natale donato dal Comune di Asiago.

Tantissimo spazio anche alla musica, proposta dalle principali bande del territorio, il 4, l’8, l’11 e il 18 dicembre, e dal Quintetto di Ottoni Duende Brass Quintet che, con il suo jazz coinvolgente e trascinante, il 3, 4, 8, 9, 17,18,23 e 24 dicembre, riscalderà il cuore di tutto il centro storico.

I Mercatini di Natale coloreranno via D’Azeglio, il 4 dicembre, via Garibaldi l’11 dicembre e Piazza Ghiaia il 4, l’8, l’11 e il 18 dicembre.

Anche Rugby Parma Fc 1931 con Zebre Parma partecipano al programma, in piazza Garibaldi il 17 e 18 dicembre, per uno speciale Christmas Rugby dedicato ai più piccoli.

Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Parma al seguente link: https://bit.ly/3ilzAL4

