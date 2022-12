Provincia: ok dal Consiglio allo schema di bilancio

Entro la fine dell’anno l’approvazione definitiva, dopo il parere dell’Assemblea dei Sindaci. Il rispetto delle tempistiche di legge garantisce le assunzioni previste, e l’attivazione dei nuovi investimenti. Soddisfatto il presidente Massari.

Parma, 12 dicembre 2022 – Il Consiglio Provinciale ha approvato con l’astensione del gruppo Insieme per la Provincia di Parma il Dup 2023- 25 e lo schema di Bilancio di previsione 2023. Un bilancio in pareggio di quasi 110 milioni di euro.

Lo Schema passerà poi il 22 dicembre al vaglio dell’Assemblea dei Sindaci, che esprimerà il suo parere, e sarà infine approvato definitivamente dal Consiglio lo stesso giorno.

Soddisfatto il Presidente Massari: ”L’approvazione definitiva del Bilancio entro l’anno, con il rispetto delle tempistiche di legge, garantisce la possibilità di procedere con le assunzioni di personale previste, che sono 14 per il 2023 e altrettante per il 2024, e sono essenziali per portare avanti gli investimenti. Inoltre è così possibile attivare nuovi investimenti per strade e scuole per un totale di quasi 60 milioni di euro.”

Lo Schema di Bilancio, illustrato nei dettagli dal Dirigente del Servizio Finanziario dott. Iuri Menozzi, deve tenere conto del calo delle entrate tributarie: l’Imposta di trascrizione è passata da 15,7 milioni dell’epoca pre Covid, ai 12,5 del 2022, e nel Bilancio 2023 se ne prevede un leggero miglioramento a 13,8 milioni. Anche per Rc Auto e Tributo ambientale si prevedono altri 900 mila euro di minori entrate rispetto al 2019.

Altre due criticità riguardano l’aumento delle spese per l’energia,(+1,5 milioni rispetto al 2022) e l’aumento dei tassi di interesse (+850 mila euro).

In aumento anche le spese di personale (+600 mila euro) dovute alle nuove assunzioni, ma la Provincia di Parma resta ampiamente al di sotto del tetto di spesa previsto dallo Stato per le Province: 14,25% sulle entrate correnti, mentre il tetto statale è al 19,7%.

Molto corposi gli investimenti previsti nel prossimo triennio: quasi 60 milioni di nuove opere, di cui oltre 45 milioni nel solo 2023.

In questo bilancio non è stato possibile ovviamente mettere in conto i finanziamenti straordinari che sono stati annunciati dal Governo con la Finanziaria 2023, quindi è stato necessario tagliare alcuni voci di spesa, che si spera però di recuperare nelle prossime variazioni di bilancio entro febbraio.

La consigliera Chiussi ha annunciato il voto di astensione del suo gruppo Insieme per la Provincia di Parma, auspicano che dalla nuova Finanziaria arrivino effettivamente finanziamenti sostanziosi per le Province.

La registrazione della seduta è disponibile sul canale istituzionale youtube della Provincia di Parma, al link https://www.youtube.com/channel/UCryi2ddrmGQjyneG57hRf0g

Foto: momenti della seduta