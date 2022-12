PUNTO DELLA SITUAZIONE

C’è da chiedersi… il mondo si interroga su quello che sta succedendo in Ucraina? C’è da chiedersi… il mondo esisterà ancora dopo l’Ucraina? Ma soprattutto, è questo il mondo che abbiamo sognato? C’è da chiedersi… chi è il popolo russo? chi sono i russi? e cosa sta facendo il mondo per gli ucraini? E ancora c’è da chiedersi… chi sono io? chi siete voi? cosa ci facciamo qui se non siamo in grado di fare nulla per fermare questa barbaria così atroce sotto i nostri occhi? La disumanità si sta impadronendo di noi, la disumanità siamo tutti noi e le nostre paure ci stanno fottendo il cervello; ma è mai possibile che non siamo in grado di eliminare questo sporco assassino e restiamo tutti a guardare la vita che muore davanti a noi? Una merda di uomo si crogiola nel lusso più sfrenato nutrendosi del sangue di povera gente, mentre uno sconosciuto soldato vive nel fango per difendere la sua patria, e noi, il mondo, cosa facciamo intanto? Putin non sta facendo una guerra, sta semplicemente facendo un massacro al quale gli ucraini non possono rispondere attaccando… ma possono solo difendersi in una guerra a senso unico che tutto il mondo sta permettendo a quel folle, nessuno escluso. E se lo facessero con noi italiani?

Poi c’è da chiedersi come fa un miliardo e mezzo di cinesi a vivere così come vivono. C’è da chiedersi… come si può uccidere in Iran per un velo? C’è da chiedersi quante ingiustizie i popoli sono disposti a subire prima di esplodere… La verità è che c’è da porsi milioni di domande tutti i giorni, per la libertà.

Un’altra domanda da farsi è: come può un giornale come la Gazzetta di Parma, e tutti i mezzi di comunicazione di un gruppo così importante, non dare la notizia della scomparsa del giornalista FABRIZIO CASTELLINI, fondatore, editore e direttore del settimanale LA VOCE DI PARMA? Poi dicono che perdono lettori. Che dire… meditate gente, meditate.

DAL PROSSIMO MESE DI GENNAIO ZEROSETTE VERRÀ PUBBLICATO SOLO ONLINE. CHI VOLESSE CONTINUARE A LEGGERLO (SFOGLIANDOLO LETTERALMENTE) POTRÀ FARLO SU QUESTO SITO (www.zerosette.it) OPPURE POTRÀ INVIARCI UNA MAIL O UN SUO CONTATTO WHATSAPP PER RICHIEDERE LA SFOGLIAZIONE DEL GIORNALE ONLINE. NOI USEREMO TUTTI I CANALI SOCIAL E IL NOSTRO DATABASE PER DISTRIBUIRLO AL MEGLIO SU INTERNET. GRAZIE E BUONA LETTURA DEGLI ULTIMI DUE NUMERI CARTACEI.

Marcello Valentino