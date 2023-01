Argento Vivo – gennaio 2023 – i prossimi eventi in programma

Dopo la pausa natalizia, Argento Vivo è ripartito lunedì 9 gennaio, con un programma che si dipana fra visite guidate, spettacoli e incontri.

Il patrimonio storico e artistico della città è sempre protagonista delle iniziative di Argento Vivo, che questo mese porta alla scoperta del nuovo allestimento del Museo Bodoniano, il più antico museo della stampa in Italia, grazie alla preziosa collaborazione del Complesso Monumentale della Pilotta, e di un luogo poco conosciuto ma dalla lunghissima e affascinante storia: il Seminario Maggiore, e soprattutto la sua biblioteca, il cui prezioso patrimonio sarà presentato da Don Sincero Mantelli.

Due gli appuntamenti dedicati a libri e letteratura: Casa d’altri, dedicato a quello che Montale definì “il racconto perfetto”, con presentazione e letture di Paolo Briganti e Mirella Cenni (Argante Studio) e Il pezzo mancante, presentazione del volume scritto da Massimo Salsi, che dialogherà con i ricercatori Ugolotti e Melegari di ISREC partendo dalle pagine che ricostruiscono un’affascinante spy story dei giorni della Resistenza.

Le visite alle esposizioni temporanee porteranno gli utenti di Argento Vivo alla scoperta della mostra Labirinti della visione. Luigi Ghirri 1991 a Palazzo del Governatore con il curatore Paolo Barbaro (cui seguiranno, nelle settimane successive, numerose occasioni di approfondimento del lavoro del grande fotografo) e delle testimonianze dei rapporti di Pier Paolo Pasolini con Parma e i suoi intellettuali raccolte da Primo Giroldini in Incontri di un visionario, ad APE Parma Museo.

Fondazione Teatro Due propone il debutto di due nuove produzioni fra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio: Se lo spazio fosse un’idea, parte del progetto creato da Roberto Abbati insieme a Gigi Dall’Aglio e Top Girls, spettacolo compassionevole e crudo, ironico e lucido con un cast tutto al femminile.

Martedì 24 gennaio ore 16 – ritrovo: APE Parma Museo

PIER PAOLO PASOLINI E PARMA. INCONTRI DI UN VISIONARIO

Visita guidata con il curatore Primo Giroldini alla mostra organizzata in occasione delle celebrazioni del Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini e dedicata al legame tra il poeta, scrittore e cineasta bolognese e la città di Parma, che propone nuovi spunti di lettura della complessa e articolata produzione del poliedrico autore.

Le varie sezioni approfondiscono le frequentazioni, le amicizie e le collaborazioni che Pasolini ha intrattenuto, soprattutto a partire dagli anni ‘50, con personalità del mondo culturale di Parma: Attilio e Bernardo Bertolucci, Ugo Guandalini, lo scrittore e critico letterario Mario Colombi Guidotti, il regista e sceneggiatore Antonio Marchi con la Cittadella Film, ma anche Giovannino Guareschi e gli attori del Centro Universitario Teatrale di Parma.

Biglietto € 3.

Max 25 partecipanti per ciascuna replica, prenotazione obbligatoria.

Lunedì 16 gennaio ore 15.30 – ritrovo: Seminario Vescovile, via Cardinal Ferrari, 1

LA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VESCOVILE MAGGIORE

Visita con Don Sincero Mantelli alla biblioteca del Seminario Vescovile Maggiore, durante la quale verrà ripercorsa la lunghissima storia di questo luogo e verranno mostrati alcuni volumi del suo ricco patrimonio librario, fra cui un manoscritto di Dante. Lo studio delle pergamene dell’Archivio Capitolare della Cattedrale ha portato alla luce testimonianze precise sull’esistenza già attorno al X secolo di una scuola vescovile e di una biblioteca della Cattedrale che vari cittadini avevano arricchito con le loro elargizioni. Da questo nucleo iniziale ebbe origine la Biblioteca, che fu fondata nel 1514 dal Capitolo della Cattedrale e dagli anziani della comunità parmense. Ai suoi successivi ampliamenti, restauri e arricchimenti hanno contribuito il Cardinal Alessandro Sforza, il Vescovo Miotti, il Cardinal Caselli e l’Arcivescovo Monsignor Colli. Una fase nuova della biblioteca è iniziata nel 1989 quando si è dato corso ad un importante rinnovamento strutturale e bibliografico ancora in corso.

Max 40 partecipanti, prenotazione obbligatoria

Martedì 17 gennaio ore 16 – ritrovo: Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo

CASA D’ALTRI

Presentazione con Paolo e Andrea Briganti della storia letteraria ed editoriale del racconto di Silvio D’Arzo “Casa d’altri”, a seguire lettura di alcuni segmenti del testo a cura di Argante Studio (Paolo Briganti e Mrella Cenni). Quello che Eugenio Montale definì “il racconto perfetto” ha una semplicissima trama e due soli personaggi: un prete che ormai ha perso le ambizioni e le speranze di gioventù e la vecchia Zelinda, che si presenta a lui con una domanda scomoda. Eppure – per la sua capacità di toccare nel profondo il senso della vita – è da tutti riconosciuto come uno dei racconti più belli del Novecento.

Max 50 partecipanti, prenotazione obbligatoria.

Lunedì 23 gennaio ore 16 – ritrovo: Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo

IL PEZZO MANCANTE

In collaborazione con ISREC, presentazione del libro di Massimo Salsi, un’avvincente spy story nella Resistenza italiana. Frutto di una ricerca oltre decennale, il volume chiarisce, con l’ausilio di documenti inediti, le motivazioni e la dinamica dei drammatici eventi che circondano la misteriosa morte del comandante partigiano Dante Castellucci (Facio), nel contesto di una competizione senza esclusione di colpi tra servizi segreti statunitensi e britannici per il controllo delle formazioni partigiane. Dialogano con l’autore i ricercatori di ISREC Carlo Ugolotti e Rocco Melegari.

Max 50 partecipanti, prenotazione obbligatoria.

Mercoledì 18 gennaio ore 11 e giovedì 26 gennaio ore 15 – ritrovo: Voltoni del Complesso della Pilotta

IL NUOVO MUSEO BODONIANO

Visita guidata al nuovo allestimento del più antico museo della stampa in Italia, che custodisce un patrimonio di disegni e stampe unico al mondo, partendo da una panoramica sulla storia della stampa tra la seconda metà del ’400 e la metà del ’700, attraverso tutte le fasi del processo creativo e produttivo del libro a stampa, fino a una ricca selezione di opere uscite dai torchi della Stamperia Ducale che Bodoni diresse a partire dal 1768 e della sua Officina tipografica privata, nata nel 1791.

Biglietto € 4

Max 30 partecipanti per ciascuna replica, prenotazione obbligatoria.

Le visite verranno ripetute nel mese di febbraio.

Venerdì 20 e 27 gennaio, ore 10 – ritrovo: Palazzo del Governatore

LABIRINTI DELLA VISIONE. LUIGI GHIRRI 1991

Visita guidata con Paolo Barbaro, curatore insieme a Claudia Cavatorta, alla mostrata organizzata dal Comune di Parma in collaborazione con CSAC: un lavoro sul paesaggio culturale italiano, con oltre 150 fotografie, esposto per la prima volta in occasione del trentennale della scomparsa di uno dei più grandi maestri della fotografia italiana. L’esposizione prende le mosse dalle fotografie che Luigi Ghirri lasciò al CSAC in occasione della pubblicazione del volume “Viaggio dentro un antico labirinto”, realizzato con Arturo Carlo Quintavalle e pubblicato nel 1991, in sostanza l’ultima monografia del grande fotografo che sarebbe scomparso nel febbraio dell’anno seguente.

Max 30 partecipanti per ciascuna replica, prenotazione obbligatoria.

Domenica 29 gennaio, ore 16 – Ritrovo: Teatro Due

SE LO SPAZIO FOSSE UN’IDEA

“Ci sono capolavori assoluti che ci emozionano intensamente, il Requiem di Mozart, l’Odissea, la Cappella Sistina… Coglierne lo splendore può richiedere un percorso di apprendistato. Ma il premio è la pura bellezza. E non solo: anche l’aprirsi ai nostri occhi di uno sguardo nuovo sul mondo. La Relatività Generale, il gioiello di Albert Einstein, è uno di questi”. È a partire da queste parole del fisico Carlo Rovelli, che Gigi Dall’Aglio e Roberto Abbati iniziano a riflettere su un inedito progetto teatrale; far dialogare la Fisica con il Teatro, la Poesia con la Scienza. L’operazione punta a suscitare curiosità nello spettatore ribaltando vecchi luoghi comuni, con sorprese, paradossi e assoluta plausibilità scientifica.

Biglietto € 10.

Max 40 partecipanti, prenotazione obbligatoria

Prenotazioni entro il 22 gennaio, ritiro biglietti da lunedì 23 gennaio presso la biglietteria di borgo Salnitrara, da lunedì a venerdì 10 – 13 e 17 – 19:30, sabato 10:30 – 13 e 17:30 – 19:30.

Domenica 5 febbraio, ore 16 – Ritrovo: Teatro Due

TOP GIRLS

“Quale sia la relazione della donna con il potere e quanto sia possibile avere una posizione di comando senza perdere il proprio femminile sono due domande cruciali di Top Girls” dice la regista Monica Nappo “le stesse domande che possiamo farci noi, avendo per la prima volta una donna a capo del nostro governo, come l’ha avuta l’Inghilterra più di 40 anni fa con la Tatcher, quando questo testo fu scritto. Le domande restano le stesse e il testo è ancora attuale, perché non sembriamo uscire facilmente da questi circuiti. Maternità o carriera? Indipendenza o famiglia? E a che costo l’una prevale sull’altra? Ma soprattutto: quanto ci aiuta la società nel caso volessimo entrambe le cose e le reclamassimo quali nostri diritti naturali? Perché lo sono. O almeno dovrebbero esserlo per tutte”.

Biglietto € 10.

Max 40 partecipanti, prenotazione obbligatoria

Prenotazioni entro il 27 gennaio, ritiro biglietti da lunedì 30 gennaio presso la biglietteria di borgo Salnitrara, da lunedì a venerdì 10 – 13 e 17 – 19:30, sabato 10:30 – 13 e 17:30 – 19:30.

