Busseto, teatro Verdi: “Smarrimento” con Lucia Mascino

L’opera teatrale “Smarrimento” è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare. Di quel momento in cui la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia insomma, creando presenza dove prima c’era assenza. Questo topos fiorisce attraverso la figura di una scrittrice in crisi, oramai da un po’, che ha dei personaggi iniziali di vari romanzi che non scriverà mai, perché non riesce ad andare avanti. Gli editori, per sfangare l’anticipo, le organizzano reading/conferenze in giro per l’Italia, in modo da tirar su qualche economia mentre lei non produce niente di nuovo e in un colpo solo riuscire a vendere all’uscita degli eventi, qualche copia delle vecchie opere. Quando non si riesce a continuare, non si può che ricominciare. Smarrimento è un nuovo testo della pluripremiata Lucia Calamaro, considerata tra le migliori scrittrici italiane per il teatro, che dirige Lucia Mascino in una prova attoriale di grande impatto. L’appuntamento è per sabato 11 febbraio 2023 alle ore 21 presso il prestigioso Teatro Verdi di Busseto.

Scene e luci: Lucio Diana

Costumi: Stefania Cempini

Allestimento tecnico: Mauro Marasà

Produzione: Marche Teatro

