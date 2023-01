COME FAR FELICI I GATTI A CASA IN TRE STEP

Almeno tre sono i desideri più sognati dei nostri amici gatti e un po’ come i buoni popositi per il nuovo anno proviamo ad accontentarli, magari cogliendo l’occasione del Make Your Dream Come True day, il 13 gennaio, che può dare la spinta per trasformarli in realtà..

Ecco tre esempi per far felici i mici di casa

1.Pappa stellata Per quanto i cibi per gatti in scatoletta siano raffinati o con ingredienti naturali e attentamente selezionati dai migliori esperti, quale gatto non ha mai guardato verso l’alto della tavola imbandita provando una certa invidia per le prelibatezze servite? Vogliamo accontentarli? Cuciniamo il loro piatto preferito: non importa che sia salmone o pollo, l’importante è che capiscano che è dedicato solo a loro!

2. Nanna a 5 stelle

I gatti sono campioni di dormite e ronfate e quale gatto di casa non vorrebbe accoccolarsi proprio sul cuscino del proprio umano e trascorrere così la notte? O usare la nostra testa come materasso? O ancora buttarsi nel cassetto dei calzini o delle sciarpe per il pisolino pomeridiano? C’è chi accetta di buon grado questa situazione riconoscendone il valore implicito, chi si rassegna e chi se ne lamenta per i troppi peli appiccicati sui tessuti che poi si accumulano in lavatrice, o per la troppa fatica a ripiegare tutto una volta terminata la nanna. Ecco, la conquista di oggi è quello di lasciargli vincere il suo posto preferito per una nanna decisamente appagante, come in un hotel a cinque stelle.

3. Igiene come alla spa

I gatti amano moltissimo la pulizia e mal sopportano gli odori sgradevoli. Ecco perché tenere pulita la lettiera, oltre a essere un’azione fondamentale 365 giorni l’anno, diventa un regalo super gradito quando fatto con attenzione e maggiore frequenza. La prima semplice regola è di cambiare e pulire a fondo la lettiera due volte a settimana, ricordandosi inoltre di eliminare ogni giorno i grumi. Ci sono ormai tante tipologie di lettiera secondo i gatti (addirittura il brand Sanicatha il Cat Selector per scegliere la più adatta). Sia che si tratti di lettiere classiche, agglomeranti o vegetali, l’importante è avere un elevato potere assorbente per eliminare gli odori, la capacità di non fare polvere e di non attaccarsi alle zampe del gatto, per avere anche la casa sempre fresca e pulita.