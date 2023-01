Elezioni provinciali: cittadini alle urne?

Il Presidente Massari ha partecipato – in qualità di membro del direttivo dell’Unione Province Italiane – all’incontro che si è tenuto a Roma con Il Ministro Roberto Calderoli, Ministro per gli affari regionali e per le autonomie.

Potrebbe essere questione di un anno o poco più, poi i cittadini potrebbero tornare alle urne per eleggere i presidenti e i consigli provinciali.

La strada appare tracciata dato che vanno in questa direzione alcuni disegni di legge depositati in Parlamento da esponenti di schieramenti diversi a cui potrebbero aggiungersene altri tanto che la commissione Affari costituzionali del Senato pare orientata a nominare un comitato ristretto che accorpi i testi.

“Le questioni aperte – spiega il ministro Calderoli- sono molte: si passa dalle modalità elettorali per il ripristino dell’elezione diretta di presidente e consiglio provinciale alla possibilità di prevedere una vera e propria Giunta provinciale, senza tralasciare il tema dell’attribuzione delle funzioni e di un reperimento delle risorse che garantisca l’operatività dell’ente e in questo modo anche la fruizione dei servizi da parte dei cittadini. Ho ascoltato le indicazioni che mi sono giunte dai presidenti del comitato ed esposto il piano d’azione che ci siamo dati al ministero. Il dialogo con le Regioni e i Comuni sarà determinante per assicurare un iter scorrevole a questa riforma, così come altrettanto importante sarà il confronto in Parlamento”.

“In preliminari colloqui con le forze politiche mi è stata espressa la volontà che l’iniziativa resti parlamentare e non governativa, anche alla luce dei diversi disegni di legge già presentati, e mi sono detto d’accordo. Al ministero verrà mantenuta una sorta di cabina di regia per fare sintesi tra le diverse proposte, che sono trasversali, e fare in modo di poter raggiungere un risultato concreto in tempi adeguati. L’intento, mio e penso di tutti, è quello di ridare piena dignità alle Province – conclude Calderoli per fare in modo che possano garantire appieno servizi ai cittadini e supporto adeguato ai Comuni.”.

“Ho ribadito”, afferma Il Presidente Massari, “ la necessità di avere Enti Provinciali più forti, per sostenere tutti i Comuni, anche quelli più deboli, per far sì che province ricche e sviluppate come Parma possano affrontare tutte insieme al massimo livello le importanti sfide che hanno davanti, come quella del PNRR”.

