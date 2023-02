LA SITUAZIONE

Ucraina: aiuti a gocce. Stazione di Parma: spaccio e degrado. Tardini: priorità per la giunta

L’elemosina della Germania e dell’America e delle altre nazioni a Kiev, una manciata di carri armati per fronteggiare la Russia che minaccia un giorno sì e pure l’altro di distruggere il mondo con le sue atomiche. Il mondo intero in balia di un paranoico assassino. Un paese sovrano invaso con l’inganno e ucciso giorno dopo giorno da assassini professionisti ben pagati da una nazione schiava dai suoi bolsi tiranni… E il mondo sta a guardare inerme. Cosa c’è di vero o finto in tutta questa realtà lontana o vicino a noi? Cosa sta facendo il mondo mentre la povera gente inerme muore? E se succedesse anche da noi?

Oggi, febbraio 2023: qui c’è il festival di Sanremo con Amadeus e Fiorello che si sbellicano dalle risate, mentre in Ucraina si muore per un pezzo di pane e di terra; putin banchetta con caviale e vodka e minaccia dai suoi sontuosi palazzi l’intero universo… Che mondo di merda. In Germania abbiamo Scholz, in Italia Meloni, in America Biden, in Cina l’esportatore di COVID che da un giorno all’altro ha deciso che tutti possono viaggiare per infettarci ancora una volta; per il resto tutto bene. Forse è ora di fare qualcosina o no?

Alla stazione di Parma e dintorni non è molto diverso… terra di nessuno. E il sindaco che è a pochi passi è occupatissimo a fare approvare il nuovo Tardini. Ma chi se ne frega dell’Ucraina e della stazione di Parma con tutti i problemi che abbiamo con il Tardini, figuriamoci se possiamo pensare a risolvere queste scaramucce del cazzo. E poi vuoi mettere l’inquinamento? L’euro 3, 4 e 5, i negozi sfitti, i mercati della Ghiaia, il caro carburanti, i debiti che ci ha lasciato in eredità Pizzarotti, i vaccini… con l’unico centro aperto presso la sede della Gazzetta di Parma, che strano… ma non abbiamo l’Ospedale Maggiore? E no, troppo presi con il pronto soccorso… per una distorsione 13 ore di attesa, insomma, un vero inferno. Intanto occupiamoci di queste priorità, poi certo ci vogliono più vigili, più poliziotti, più spacciatori, ah no di quelli ne abbiamo già abbastanza, non sappiamo più dove metterli, forse un po’ più di ladri e borseggiatori sì. E intanto il sindaco, il questore, il prefetto, la polizia i carabinieri e compagnia bella dove sono? Anche loro al Tardini? O stanno facendo un sondaggio per il sì? e per il no?

Campa cavallo, che l’erba cresce ed è inutile stare qui a criticare, vorrei vedere te al loro posto, perché non ti costruisci un bel carro armato e non te ne vai in Ucraina a combattere con Zelensky? Pensaci, come stanno facendo i vari leaders del mondo, Guerra compreso: solo un’omonimia. Comunque sia, per chi fa qualcosa una bella medaglietta di Sant’Ilario.

Marcello Valentino