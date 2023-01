Scoop Renault, la “R5” sta per tornare?

Come sarebbe oggi, un nuovo modello di Renault 5? La società francese ha progettato una vettura che ne ricorda le fattezze.

Una vettura costruita e venduta dalla casa francese, Renault, dal 1972 al 1984. Utilitaria che ha avuto un enorme successo sul mercato, durante tutto il suo percorso, qual è? La mitica Renault 5. Qualcuno la ha ancora. Sicura ed affidabile, le prime foto ufficiali di questa utilitaria, furono rese note il 28 novembre 1971.

Certamente all’epoca non si pensava nemmeno a quando si sarebbe arrivati ad auto come la Tesla, che intanto cambia tutto nella propria gamma, ma forse si poteva immaginare che le linee di quelle vetture, avrebbero rappresentato la musa a cui aspirarsi in un futuro remoto. Infatti oggi, c’è chi immagina proprio un ritorno della classica Renault 5, ovviamente con design e colori accattivanti, che ingolosirebbero molti compratori.

La Renault 5 potrebbe tornare nei prossimi anni

La creazione, all’epoca, di Bernard Hanon, fu apprezzata in tutta Europa, con vendite che hanno fatto la storia del marchio francese. L’idea era quella di creare un’auto accessibile a tutte le classi e che potesse essere snella per muoversi nel traffico, seppur dando quelli che per l’epoca, erano comfort da non sottovalutare. Oggi, la casa che poi sostituì questo modello con la meno famosa Supercinque, ha deciso che non c’è modo migliore per festeggiare i 50 anni della ‘5’, con il progetto Renault 5 Diamant, ovvero il veicolo innovativo e soprattutto elettrico, che ci farà rivivere in alcuni segmenti, quei giorni andati.

Un po’ come farà a breve la Volkswagen, che starebbe pensando alla nuova Passat Variant. Per la nuova variante, la casa di Boulogne-Billancourt ha chiesto una collaborazione davvero di livello, come quella di Pierre Gonalons, che ha ricercato la varietà di colori con cui rivestirla ed altri piccoli dettagli. Dentro invece, il lavoro degli ingegneri, ci restituirà degli interni che stupiranno eccome, ad esempio col volante in marmo su carbonio, e con una forma tutta da vedere.

Il modello unico di un rosa su dettagli dorati, per adesso è stato creato da Renault per essere messo all’asta, nella particolare visione di Gonalons. I proventi della vendita, sono arrivati direttamente alle casse del progetto Give Me 5, che Renault ha pensato per invogliare i giovani ad avvicinarsi al marchio, anche attraverso sport e musica.

