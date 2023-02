Ex Cral Bormioli: si lavora per nuovo centro sportivo

Al via lavori di riqualificazione dell’ex Cral Bormioli di via Naviglio Alto destinato ad ospitare un nuovo centro sportivo nell’ambito degli interventi contemplati dal “Piano Periferie”. L’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco De Vanna, ed i tecnici del Comune e delle Ditte che stanno seguendo i lavori hanno effettuato un sopralluogo nella vasta area che si estende per circa 88mila metri quadrati.

L’intervento di recupero, che ha anche ottenuto il parere favorevole del CONI, è reso possibile grazie all’accensione di un mutuo da parte dell’Amministrazione Comunale di un milione e duecento mila euro per dare seguito a lavori, interrotti dopo le demolizioni e la bonifica dell’area, a causa di un imprevisto legato all’allagamento degli spazi per la presenza di un pozzo artesiano attivo.

Alla presenza del Dirigente del Settore Opere Pubbliche Michele Gadaleta, del RUP Marcello Bianchini Frassinelli, dei collaudatori, del coordinatore della sicurezza e dei capi cantiere l’Assessore alla Legalità e Lavori Pubblici Francesco De Vanna ha voluto sottolineare: “Dopo alcuni anni di stallo, ridiamo, finalmente, avvio e impulso ad un cantiere che consegnerà al quartiere San Leonardo un’area polifunzionale concentrata sulle attività sportive, ma aperta anche ad attività aggregative e sociali. Contiamo di inaugurarlo, insieme ai cittadini e alle cittadine di un quartiere verso il quale sono indirizzate molte delle attenzioni di questa Amministrazione, entro la fine del 2023. La sicurezza del San Leonardo, come abbiamo detto, si promuove e si realizza soprattutto grazie a questi spazi, che consentono alle persone di entrare in relazione. Per consentire il proseguimento ed un’ultimazione celere dell’intervento l’Amministrazione ne ha rifinanziato il quadro economico con un mutuo di un milione e 200 mila euro”

Il quadro economico complessivo, quindi, vede il contributo statale legato al Bando Periferie di poco superiore ai 4milioni di euro, a cui si aggiungono 438mila euro di fondi propri del Comune, integrati dal mutuo pari a 1milione e 200mila euro, acceso dall’Amministrazione per concludere l’opera e far fronte agli incrementi dei costi delle materie prime dovuti alla crisi energetica e post pandemica. In totale le risorse stanziate per dare seguito al progetto ammontano ad oltre 5milioni e 600mila euro.

Il primo stralcio dei lavori, in carico al soggetto attuatore Brf Property Spa, prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di un parcheggio a raso a servizio del complesso, mentre è già stata portata a termine la demolizione degli edifici esistenti, del bocciodromo, della rimessa, dei vecchi spogliatoi e del deposito. Inoltre Brf Property Spa provvederà alla sistemazione delle aree a verde del complesso ed alla posa dell’impianto di irrigazione. Particolarmente significativa, poi, la realizzazione, a suo carico, di un parcheggio a raso con 216 stalli auto di cui 5 per portatori di handicap e 58 stalli per motocicli. Sempre a suo carico la realizzazione dell’impianto di illuminazione e quello per raccolta delle acque meteoriche.

Il secondo stralcio dei lavori, in carico al Comune di Parma, prevede la realizzazione di una grande ed unica tensostruttura per i campi da basket, da pallavolo e pallamano. La costruzione di otto spogliatoi, di un bar, una sala riunioni e degli uffici operativi gestionali dell’intero complesso. A questo si aggiunge anche un nuovo campo da calcio regolamentare.

(Fonte: Comune.parma.it)