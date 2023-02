Fidenza, iscrizioni al nido fino al 28 febbraio

Entro la fine del mese di febbraio è possibile iscrivere all’asilo nido i bambini nati negli anni 2021, 2022 e 2023.

La domanda può essere compilata, sia dalle famiglie residenti che da quelle non residenti, utilizzando il modulo dedicato disponibile sul portale online Istanze Web accedendo con le proprie credenziali Spid.

Alle domande delle famiglie residenti verrà attributo un punteggio secondo i criteri previsti dal “Regolamento dei servizi per la prima infanzia”, mentre le domande delle famiglie non residenti, ordinate in base all’arrivo e non valutate con attribuzione di punteggio, andranno a formare una graduatoria a cui si attingerà solo nel caso di esaurimento della graduatoria delle famiglie residenti.

Quale documentazione servirà? La domanda on line prevede di auto-dichiarare dati anagrafici e condizioni relative al compilatore, all’altro genitore e al minore, oltre che alla rete familiare – solo le condizioni legate alla salute (invalidità di genitori/nonni/altri figli, particolari esigenze alimentari del minore) andranno attestate allegando nella procedura on line i documenti sanitari in formato pdf o jpg/jpeg. Occorrerà inoltre inserire nella procedura on line una copia digitale del documento di identità dell’altro genitore non dichiarante.

Potranno essere presentate anche domande per bambini la cui data di nascita sia prevista entro il 30 giugno 2023! In questo caso il genitore dovrà allegare un certificato ginecologico che attesti la presunta data del parto; stessa cosa se la famiglia è in attesa di altro bambino oltre a quello per il quale sta presentando la domanda di nido.

Sono previste tre giornate di visita ai nidi dalle ore 8.30 alle ore 12.30 secondo il seguente calendario:

sabato 11/02 nido l’Aquilone via Vespucci 7/A

sabato 18/02 nido il Girotondo viale I Maggio 13

sabato 25/02 nido l’Albero Magico via XXV Aprile 23

Queste e altre info su graduatorie, ammissioni, applicazione riduzioni e tariffe sono pubblicate sulla pagina web dedicata ai servizi 0-3 anni.

(Fonte: Comune.fidenza.pr.it)