Frosinone-Parma, 3 a 4 spettacolare

Gol e spettacolo al Benito Stirpe, dove la sfida tra Frosinone e Parma è finita con un rocambolesco 4-3. Tantissimi episodi in una sfida ricca di emozioni e che segna il primo ko in casa della stagione per la squadra di Grosso. I crociati invece compiono uno scatto importante in classifica, salendo al settimo posto con 37 punti. Inizio da incubo per la capolista: dopo solo cinque minuti Ansaldi crossa per Vasquez che di testa batte Turati e porta il Parma in vantaggio.

Il Frosinone si ricompone e si mette a caccia del gol del pareggio, ma al 21′ sono i crociati a raddoppiare con il cross di Ansaldi che stavolta non viene raggiunto nè da Zanimacchia, nè da Turati e finisce direttamente in porta. I padroni di casa riaprono la partita al 25′ con Caso che beffa Buffon ma al 36′ il Parma allunga di nuovo con Zanimacchia che approfitta di una situazione complicata in area per battere di nuovo Turati.

Un primo tempo scoppiettante, ma la partita diventa ancora più emozionante nella ripresa. Prima, al 49′, Mulattieri riapre ancora la partita segnando a porta vuota per il Frosinone, poi al 56′ il Parma resta in 10 uomini per l’espulsione di Estevez (punita con un’ammonizione ma poi decisione rivista al Var) per un intervento su Caso. Con la superiorità numerica il Frosinone al 71′ trova il gol del 3-3 con Moro che al volo batte Buffon. Il Parma però non molla e due minuti più tardi si porta di nuovo in vantaggio, con Vasquez che firma la doppietta personale con un gol capolavoro. Parma di nuovo avanti ma che finisce addirittura in 9 all’87’: Camara alza il piede e colpisce in faccia Lucioni, l’arbitro estrae il rosso senza esitazione. Il Frosinone, con due uomini in più, prova l’assalto finale ma è tutto inutile.

(Fonte: Corrieredellosport.it)