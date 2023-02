Giomax Pneumatici, competenza e passione in via Doberdò

Siamo nel cuore dell’inverno. Un po’ è già nevicato, ma soprattutto c’è da chiedersi se nelle prossime settimane troveremo di nuovo ghiaccio e neve a tutte le quote. Negli ultimi anni persino in marzo abbiamo circolato su strade innevate… Se stai ancora guidando con gomme estive, limitandoti alle catene a bordo “antimulta”, sei ancora in tempo per montare gli pneumatici invernali e guidare in completa sicurezza. A tal proposito, per opportuna conoscenza, segnaliamo uno dei gommisti di riferimento di tutto il territorio parmense: “Giomax Pneumatici”, operativo a Parma in via Doberdò 5/A.

Si tratta di un’azienda giovane e dinamica fondata nel 2015 da Giovanni Spotti e Massimino “Max” Tenca, l’attuale gestore dell’attività con esperienza pluriventennale nel settore. Il titolare è attualmente coadiuvato in officina da Cristian, altro componente chiave della squadra, e in ufficio dalla simpatica Antonella, responabile dell’accoglienza e addetta ai contatti commerciali con clienti e fornitori.

La ditta Giomax Pneumatici si occupa principalmente di assistenza e vendita di gomme delle migliori marche per automobili e motociclette, oltre che di svariati altri servizi correlati, quali vendita di cerchi in lega, regolazione angoli convergenza, riparazioni di forature e sostituzione di pastiglie e freni a disco. L’organizzazione, il continuo aggiornamento sui metodi più appropriati e l’utilizzo di strumenti moderni sono da sempre le basi del team per soddisfare i clienti con rapidità e competenza professionale.

L’approccio a qualsiasi riparazione e alle consulenze per la clientela si fonda su studi e test effettuati direttamente sul campo, a cui si aggiunge l’evidente passione da parte di tutto lo staff. L’ambiente lavorativo è composto dall’officina interna di 480 mq di spazio e da un piazzale esterno recintato e videosorvegliato. La Giomax Pneumatici, oltre a garantire qualunque servizio di vendita, montaggio e riparazione di gomme, può intervenire anche a domicilio per determinate necessità o emergenze.

In una frase presente sul sito aziendale della ditta si riassume il concetto dell’attività diretta dal Sig. Tenca: “una storia di amicizia, passione, condivisione e dedizione al lavoro”. Per ulteriori informazioni è consigliabile visitare il sito www.giomaxpneumatici.com, oppure comporre il numero dedicato 0521 771795.

Stefano Massari