Mobilità sostenibile, futuro elettrico a Parma

L’Assessorato alla Mobilità del Comune di Parma spinge sui pedali: ma senza fatica. E’ stata attivata una convenzione con Infomobility per l’erogazione di contributi, a fondo perduto, per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita e cargo bike a pedalata assistita.

L’iniziativa impiegherà risorse fino a 222.000 Euro: per il 50% del Bilancio del Comune di Parma e per il restante 50% da Infomobility Spa nell’ambito delle politiche a favore della mobilità sostenibile.

L’obiettivo è quello di promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto elettrici, per persone e merci come mezzo di trasporto individuale alternativo ed utilizzare nuove tecnologie per il trasporto urbano con il conseguente miglioramento del traffico e della qualità dell’aria.

Chi può fare domanda? Tutti i cittadini residenti nel Comune di Parma che acquistano una bici a pedalata assistita o una cargo bike a pedalata assistita dopo la data di inizio dell’avvio dell’iniziativa (che sarà nel mese di aprile e verrà comunicata più precisamente in seguito). Non saranno ammesse all’incentivo gli acquisti effettuati prima della data di inizio erogazione incentivi.

Gli incentivi verranno erogati fino ad esaurimento del fondo disponibile e non oltre il 16 gennaio 2024.

Quali sono gli incentivi?

300€ per chi acquista una bici a pedalata assistita

500€ per chi acquista una cargo bike a pedalata assistita.

L’incentivo è riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di IVA.

L’incentivo erogato non può superare il 50% della spesa sostenuta per il solo acquisto della bicicletta o cargo bike a pedalata assistita od essere cumulato con ulteriori agevolazioni statali o con incentivi erogati da altri enti o amministrazioni sul medesimo oggetto. Ogni singolo veicolo può accedere una sola volta agli incentivi e ogni destinatario può richiedere un solo incentivo, indipendentemente dal numero di domande presentate.

Maggiori informazioni sulle modalità di fruizione da parte degli interessati verranno fornite sul sito di www.infomobility.pr.it e nell’ambito della campagna di comunicazione specifica.

“Gli incentivi che verranno erogati a chi comprerà una bici elettrica, dal prossimo aprile, andranno a coprire circa la metà del costo di un modello medio. E’ una leva notevole per adottare questo modo di spostarsi in una città di pianura e delle giuste dimensioni come Parma” commenta l’Assessore alla Sostenibiltà Ambientale e alla Mobilità del Comune Gianluca Borghi “Ogni iniziativa a favore di una mobilità green contribuisce a spingere, sempre di più, verso il necessario cambio di mentalità, abitudini e consapevolezze di cui il nostro ambiente ha urgente bisogno. Pensare alla bicicletta come al nostro mezzo di trasporto, anche insieme ai bambini, agli strumenti di lavoro o alla spesa, vuol dire pensare a giornate in piena autonomia e senza costi sugli spostamenti. Parma con più biciclette e più cargo bike sarà una città più nostra e più europea”

(Fonte: Comune.parma.it)