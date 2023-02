Si è tenuto oggi, 2 febbraio, a Palazzo del Governatore, il convegno “Parma: la rete territoriale per l’occupazione giovanile”, organizzato dal Comune di Parma in collaborazione con l’Agenzia Regionale per il lavoro.

L’incontro è stato dedicato alla riflessione sulle misure più efficaci da adottare per favorire l’ingresso e l’integrazione dei giovani nel mondo professionale e si avvarrà degli interventi di esperti di politiche del lavoro, docenti della scuola e giovani in cerca di occupazione.

“La volontà è quella di creare una rete informativa efficace – ha detto Beatrice Aimi, assessora alla Comunità Giovanile del Comune di Parma – in grado di mostrare ai giovani le opportunità lavorative in città, ma anche in Italia e in Europa. Occorre inoltre indirizzare i ragazzi a conoscere i diritti e la dignità del lavoro aiutandoli a affacciarsi in maniera consapevole al mondo lavorativo. Questo percorso rappresenta una direttrice fondamentale per l’operato dell’assessorato alla Comunità Giovanile”.

“È fondamentale – ha sottolineato Francesco De Vanna, assessore alle Politiche del Lavoro del Comune di Parma – promuovere delle politiche di sviluppo sempre più attente a contrastare il fenomeno della disoccupazione giovanile che rappresenta una causa di grande malessere non solo economico ma anche sociale. La progettualità che presentiamo oggi va proprio in questa direzione”.

A spiegare la genesi del progetto sono intervenuti in conferenza stampa anche Liliana Tessaroli, dirigente dell’Agenzia Regionale per il lavoro, e Rocco Rodolfi, responsabile del Centro per l’impiego di Parma, che hanno sottolineato l’importanza delle azioni di prevenzione del fenomeno della disoccupazione attraverso percorsi sviluppati insieme ai giovani, coinvolgendo le realtà del territorio, che possano concretizzarsi in una rete istituzionale di risposta positiva nella ricerca occupazionale.

Il convegno rappresenta il primo passo di un percorso per rafforzare la rete di alleanze sul territorio volte a raggiungere un obiettivo comune che è quello di facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

A partire dal 23 febbraio, l’Informagiovani e alcuni centri di aggregazione giovanile ospiteranno infatti, per un giovedì al mese, un ciclo di dieci laboratori per informare la comunità dei giovani sulle tutele nel mercato del lavoro, strumenti di ricerca attiva in campo occupazionale e la costruzione delle competenze necessarie a orientare l’istruzione formale e informale.

Questi percorsi rappresentano solo l’inizio di una progettazione molto più ampia che il Comune di Parma intende avviare nel corso del prossimo anno per accompagnare i giovani della città verso una proficua transizione scuola-lavoro e lavoro-lavoro.

Nel convegno di oggi, dopo i saluti istituzionali del sindaco Michele Guerra, sono intervenuti anche Tiziano Treu, presidente CNEL, Cristina Tajani, presidente Anpal servizi spa, e Paola Cicognani, direttrice Agenzia Regionale per il lavoro Emilia-Romagna, a cui seguirà la tavola rotonda con le parti sociali e gli attori del territorio, coordinata da Liliana Tessaroli, dirigente dell’Agenzia Regionale per il lavoro.

(Fonte: Comune.parma.it)