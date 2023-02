“Un arcobaleno per Parma”, laboratorio teatrale

Per costruire un’azione di sensibilizzazione della cittadinanza attraverso lo strumento del Teatro-Forum, l’Assessorato alle Pari Opportunità e lo Sportello Un Arcobaleno per Parma dedicato alle tematiche LGBTQ+ inserito nel CSV Emilia di via Bandini invitano a partecipare ad un laboratorio teatrale gratuito finalizzato a promuovere uno spettacolo che verrà presentato alle scuole superiori di Parma e che prenderà il titolo di “Un arcobaleno per Parma”.

Sono invitate fino a 15 persone, maggiorenni e senza nessuna esperienza teatrale, per un percorso che, da questo mese di febbraio, arriverà fino al maggio prossimo.

Gli incontri si svolgeranno la domenica pomeriggio (indicativamente 6 incontri dalle 17.30 alle 22.30). Le repliche dello spettacolo si terranno, naturalmente, la mattina in orario scolastico. L’iniziativa vuole proporre un’attività di prevenzione e contrasto ponendo l’accento sulle discriminazioni che vivono le persone LGBT+ a scuola, al lavoro, in famiglia, ecc. e promuovere l’attività dello sportello inaugurato lo scorso Ottobre in via Bandini, nel plesso di CSV Emilia (un nodo territoriale-regionale) aperto all’ascolto ed all’accoglienza, grazie ad un’equipe multidisciplinare, che fornisce gratuitamente supporto psicologico, consulenza legale, supporto nelle segnalazioni delle discriminazioni, aggiornamento e formazione, azioni di advocacy e sensibilizzazione.

“Un arcobaleno per Parma”, questo è il nome dello sportello e del progetto che lo muove, ha una linea telefonica attiva 7 giorni su 7 alla quale rivolgersi per il primo ascolto e orientamento (tel. 3342862929 arcobalenoparma@gmail.com). Il laboratorio teatrale sarà condotto da Roberto Mazzini e dagli attori della Coop Giolli. Iscrizioni aperte fino alla fine di febbraio tramite il modulo online all’indirizzo https://bit.ly/3I22wAM.

(Fonte: Comune.parma.it)