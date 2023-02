“Una Casa in Più”, aperto il bando

È aperto il bando per l’assegnazione di contributi nell’ambito del progetto di conciliazione dei tempi di lavoro e cura “Una casa in più”.

I contributi sono benefici economici concessi alle famiglie, in possesso di determinati requisiti, e devono essere impiegati per far fronte in parte ai costi sostenuti per l’adesione al servizio di conciliazione.

Il progetto “Una casa in più” si propone di offrire spazi di accoglienza, al domicilio delle persone iscritte ad un apposito Albo Comunale, a favore delle famiglie residenti nel Comune di Parma che hanno l’esigenza di conciliare l’accudimento dei figli con impegni lavorativi “non ordinari” (orari disagevoli, forme contrattuali atipiche, turni festivi, ecc.), per qualche ora al giorno, per alcuni giorni della settimana o per periodi limitati di tempo nel corso dell’anno (alcune settimane o nei mesi estivi).

La domanda si presenta solo online. Per la prima graduatoria, le domande si presentano fino al 19 febbraio 2023; è prevista la possibilità di inoltrare richiesta anche nel periodo successivo fino ad esaurimento dello stanziamento e comunque non oltre il 30 novembre 2023.

Info: Centro per le Famiglie, telefono: 0521.031070, il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 8.15 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30.

(Fonte: Comune.parma.it)