Atleti disabili, al via lo “Sport che include”

Inizierà l’11 aprile il corso per operatori sportivi inclusivi che mira a formare persone che possano lavorare nelle associazioni sportive a fianco di atleti con disabilità.

Inserito nel programma formativo della Scuola Regionale dello Sport CONI Comitato Regionale Emilia Romagna, il corso rappresenta un’opportunità importante che offre un vantaggio a tutti coloro che sono coinvolti: chi lo intraprende, perché acquisirà competenze importanti e professionalizzanti per affiancare atleti di ogni età, con una disabilità; gli atleti stessi, perché potranno vivere un’esperienza sportiva sentendosi risorsa per sé e per il gruppo; le associazioni sportive, che potranno vantare al loro interno prassi di eccellenza e infine il gruppo o le squadre accoglienti, perché potranno fare tesoro della presenza di un compagno con una abilità diversa.

Il percorso ha la durata di un mese esatto e, in 26 ore di formazione, mira a formare la figura del “tutor dell’inclusione sportiva”. Si compone di sei incontri con lezioni teoriche o dal taglio pratico e laboratoriale con simulazioni di giochi ed esercitazioni.

I temi che verranno affrontati sono molti ed esplorano diversi aspetti come ad esempio: le conoscenze di base sulle varie forme di disabilità, la relazione, gli strumenti didattici innovativi per l’apprendimento di nuove abilità, le tecniche e le strategie per valorizzare le risorse personali e favorire processi inclusivi nelle squadre e nei gruppi sportivi. Si parlerà anche dei sistemi dei servizi e dei sostegni che ruotano intorno a un bambino o ragazzo con disabilità. Uno degli incontri sarà dedicato all’autismo per conoscere e saper affrontare le situazioni problematiche che si possono generare.

Possono iscriversi al corso studenti e laureati (Scienze Motorie, Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione, Terapia Occupazionale); tecnici sportivi, allenatori e dirigenti; educatori; insegnanti di educazione motoria o di sostegno; volontari e aspiranti volontari interessati all’inclusione delle disabilità.

Ci sono in tutto 35 posti e l’iscrizione, obbligatoria, dovrà avvenire entro il 4 aprile attraverso un form online alla pagina https://centrosportparma.csionline.it/prodotto/corso-di-formazione-per-operatore-sportivo-inclusivo. Per partecipare è richiesta una quota di 50 euro.

Chi concluderà il percorso (sono ammesse un massimo di 4 ore di assenza), riceverà la qualifica di operatore sportivo della disabilità e sarà inserito nel registro nazionale CEAF.

I partecipanti potranno rientrare anche fra i futuri tutor del progetto All Inclusive e come tali essere ingaggiati dalle associazioni sportive della provincia di Parma per le attività 2023/24.

All Inclusive è un progetto attivo a Reggio Emilia ormai da otto anni e ora operativo anche nella nostra città. Ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione di bambini, bambine, ragazzi e ragazze nel fare attività sportive e ricreative nei gruppi, senza distinzioni di (dis)abilità. Coordinato da CSV Emilia e Consorzio Solidarietà coinvolge una rete ampia di associazioni e cooperative ed è sostenuto da un’intera comunità grazie ai fondi raccolti dall’edizione 2022 di Parma Facciamo Squadra.

Il corso per operatore sportivo inclusivo nasce dal lavoro di una rete molto ampia, un ulteriore valore aggiunto per questa esperienza. Gli enti promotori sono: Uisp sport per tutti, CSI Centro Sportivo Italiano, AICS, US acli, Centro Sportivo Educativo Nazionale e la Regione Emilia Romagna. Il corso è realizzato nell’ambito di Attivi sempre, progetto coordinato da CSV Emilia e Consorzio di Solidarietà Sociale grazie al sostegno di Fondazione Cariparma.

A collaborare in modo prezioso alla realizzazione dell’iniziativa sono: AMNIC, CUS Parma, Giocampus, Gioco Polisportiva, Cooperativa sociale Cigno verde, ASD Sanseverina. Provincia di Parma CONI, Comitato Italiano Paralimpico, Special Olympics Italia – Team Emilia Romagna, ANCI Emilia Romagna e Azienda USL di Parma hanno dato il loro patrocinio.

Un ruolo fondamentale lo ricopre il Comune di Parma nel facilitare il rapporto tra gli enti promozione sportiva e nel mettere a disposizione la palestra in cui si terranno le lezioni teoriche. Per saperne di più ci si può rivolgere a Davide Farella, coordinatore del corso, 0522.791979 – davide.farella@csvemilia.it.

(Fonte: Comune.parma.it)