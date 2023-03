Aumento prezzi, pane mai così caro

Alla quinta posizione nella classifica delle città con i prezzi più alti per il pane troviamo Bologna: secondo la ricerca condotta da Assoutenti, infatti, nel Capoluogo dell’Emilia Romagna e in provincia il prezzo medio è di 4,96 euro al chilo. Milano la città più cara: quasi il doppio rispetto a Napoli!

Il pane non è mai stato così caro in Italia: Assoutenti ha analizzato i prezzi su tutto il territorio nazionale, scoprendo che in alcune città si arrivano a pagare anche 9, 10 o 12 euro al chilo, più del doppio della media. In base alle ultime rilevazioni, infatti, il prezzo medio del pane oscilla tra i 2 e i 6 euro al chilo.

Oltre all’inflazione galoppante che ha portato ai rincari alimentari in Italia, sono diversi i fattori che contribuiscono a far lievitare il prezzo del pane: uno di questi è la posizione del punto vendita. In centro a Milano una pagnotta da 800 grammi, per esempio, può arrivare a costare anche 10 euro. A fare la differenza sui pressi, inoltre, sono le materie prime: l’impiego di farine particolari fa salire inevitabilmente il prezzo finale al consumatore, così come l’aggiunta di ingredienti come olive, noci o uvetta.

Negli ultimi anni il pane è tornato prepotentemente a recitare un ruolo da protagonista sulle tavole degli italiani dopo essere stato “demonizzato” come alimento ingrassante per diverso tempo. A testimoniare la grande passione dei consumatori per il pane è il proliferare delle tante panetterie di fascia alta su tutta la Penisola: gli italiani sembrano disposti a spendere di più per avere pane fresco, buono e di qualità sulla propria tavola. Grazie ai dati di Assoutenti, riportati dal Corriere della Sera, scopriamo quali sono le città d’Italia dove il pane costa di più e quelle con i prezzi più bassi.

(Fonte: Initalia.virgilio.it)