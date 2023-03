Busseto, buon onomastico da Villa Verdi

Domenica 19 marzo, alle ore 9.30 presso Villa Sant’Agata in Via Giuseppe Verdi 22, si terrà la Cerimonia in onore

di Giuseppe Verdi e Giuseppina Strepponi a sostegno del progetto “Viva Verdi” promosso dal Ministero della Cultura. E’ previsto ingresso libero fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili. In caso di maltempo l’evento non avrà luogo.

La prima parte dell’evento includerà saluti istituzionali dei comuni di Villanova sull’Arda e Busseto, in quanto comuni promotori dell’evento, e di quelli di Parma e Piacenza, sedi dei Teatri che hanno co-organizzato la cerimonia. Farà seguito un intervento musicale eseguito da un duo musicale (pianoforte e violoncello). Chiuderà l’esecuzione il “Va’ Pensiero” di Verdi da parte di elementi del coro del Teatro Regio di Parma, della Corale Verdi di Parma e del Teatro Municipale di Piacenza. L’occasione sarà gradita per sensibilizzare alla raccolta fondi promossa dal MIC destinata all’acquisto in via di prelazione di Villa Verdi e delle sue pertinenze.

(Fonte: Comune.busseto.pr.it)