Busseto, teatro Verdi: attesa per Lavia

Il prossimo 18 marzo è in programma l’atteso evento teatrale “Il sogno di un uomo ridicolo”, titolo di un’opera di Dostoevskij che sarà messa in scena dall’esperto attore Gabriele Lavia. Lo spettcolo avrà luogo presso il Teatro Verdi di Busseto a partire dalle ore 21.

Un uomo, deriso da tutti e da sempre estraneo alla società, è deciso a suicidarsi. Siede sulla poltrona a fianco della scrivania, apre il cassetto ed estrae la pistola. Ma, improvvisamente, si addormenta e inizia a sognare la propria vita oltre la morte, in un pianeta del tutto simile alla Terra, abitato da splendidi esseri non ancora corrotti «dalla prima caduta, dal primo peccato».

«Nella mia vita di teatrante – dichiara Gabriele Lavia – ho adattato e rappresentato alcuni racconti di Dostoevskij: Una donna mite, Memorie dal sottosuolo, L’eterno marito e Il sogno di un uomo ridicolo. Il sogno, appunto, mi accompagna da quando avevo diciotto anni e lo lessi per la prima volta ai miei amici più cari. Poi Gian Carlo Menotti lo volle a Spoleto. Fu un grande successo e il Teatro Eliseo lo volle nel cartellone della stagione e fu di nuovo un successo. Poi lo portai a lungo in tournée con una mia compagnia, lo ripresi ancora tante volte, anche in forma di “recital”, soltanto con una sedia. Mi chiesero di filmarlo per la TV e vinse il primo premio come migliore opera di teatro portata in televisione. E lo ripresi ancora per un’altra lunga tournée. È l’opera che ho rappresentato di più nella mia vita, più dell’Amleto. È certo lo spettacolo più faticoso che abbia mai fatto e per questo avevo giurato di non farlo più… data l’età».

Durata: 80’ senza intervallo

Abbonamenti, biglietti e informazioni presso: Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (Piazza Giuseppe Verdi, 10 – 43011 Busseto). Tel +39.0524.92487 – Email info@bussetolive.com – Web www.bussetolive.com

Orari biglietteria: da martedì a domenica 9,30/13,00 – 14,30/17,30. Nei giorni di spettacolo l’apertura si protrae sino all’inizio della rappresentazione.

Prezzi: Biglietti Platea € 20 | Palco € 15 | Loggione € 10. Abbonamento 5 spettacoli: Platea € 80 | Palco € 70 | Loggione € 45.

(Fonte: Comune.busseto.pr.it)