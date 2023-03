Comune di Parma, donazione al Centro Antiviolenza

Nessuna mimosa ma una donazione per una importante realtà cittadina di sostegno delle donne: quest’anno l’Amministrazione Comunale, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha deciso di devolvere la cifra, in passato impiegata nell’acquisto dei tradizionali fiori per l’8 marzo, disposti nei locali comunali, per contribuire a sostenere il Centro Antiviolenza di Parma: una realtà fondamentale nell’aiuto, protezione e supporto di qualunque donna vittima di violenza di qualsiasi genere.

Il sindaco Michele Guerra e le Assessore e gli Assessori della Giunta Comunale hanno voluto in questo modo tradurre un gesto simbolico in un aiuto concreto verso tutte le donne che il Centro Antiviolenza accompagna nel loro percorso di rinascita e ripresa della propria libertà e autonomia.

“La Giornata Internazionale della Donna – dichiara il sindaco Michele Guerra – tanto più in tempi come i nostri, deve rappresentare un impegno che ci veda davvero consapevoli delle azioni che ogni giorno occorre costruire a vantaggio della parità di genere e nel contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione. Sono queste le ragioni che hanno spinto la Giunta a fare una donazione al Centro Antiviolenza di Parma, un modo diverso e molto concreto di festeggiare con la giusta consapevolezza questa importante giornata”.

“Ringraziamo il sindaco Michele Guerra e tutta la Giunta Comunale – commenta la presidente del Centro Antiviolenza di Parma Samuela Frigeri – non solo per la donazione in supporto alle nostre attività, ma soprattutto per aver scelto di ricordare la data dell’8 marzo attraverso un’azione concreta a sostegno delle donne: un segnale importante per ripensare a questa giornata non come a una ricorrenza tradizionale ma a un momento di riflessione e impegno fattivo nei confronti della condizione femminile”.

(Fonte: Comune.parma.it)