Food e beverage, formazione gratuita

In partenza in aprile una grande opportunità gratuita di formazione e potenziamento delle skills del settore horeca, a cura del noto network di scuole di inglese (50 scuole in Italia) My English School, con il patrocinio del Comune di Parma, di Confesercenti Parma e della Regione Emila – Romagna.

“Il nostro patrocinio all’iniziativa di My English School per un’offerta formativa sulla lingua inglese, dedicata agli operatori dell’ambito turistico e ricettivo della città” vuole sottolineare il Vicesindaco e Assessore a Cultura, Turismo e Progetti Europei del Comune di Parma Lorenzo Lavagetto, “ha lo spirito di un augurio affinché si ritorni tutti, dopo le necessarie limitazioni dovute alla pandemia, a lavorare, finalmente al meglio, per accogliere gli ospiti internazionali che scelgono Parma come luogo d’arte, di cultura, di buon vivere e a trasmettere loro la tanta bellezza di Parma”.

Un mese di corso gratuito per aggiornare e migliorare le proprie competenze professionali e prendere parte alla valorizzazione di un settore economico molto importante per il territorio di Parma: prende quindi il via Hospitality Month, un calendario di appuntamenti formativi gratuiti e rivolti ai lavoratori del settore della ricettività e della ristorazione. Hospitality Month è un’opportunità da cogliere sia per chi l’inglese lo conosce già, che per chi ha bisogno di approfondirlo.

“Il continuo incremento delle presenze turistiche dall’ estero e il turismo d’affari legato alle Fiere, impone una accoglienza adeguata e professionale, migliorando le competenze linguistiche dei propri collaboratori e alzando così la qualità del servizio””, dice Stefano Cantoni di Assoturismo- Confesercenti Parma.

L’iniziativa si terrà ad aprile (mercoledì 5-12-19-26 aprile, oppure giovedì 6-13-20-27 aprile) presso la sede di MyEs in via Provesi 3/A di Parma e i laboratori avranno la durata di un’ora e mezza dalle 15.30 alle 17.00 e un numero massimo di 25 partecipanti per gruppo. Oggetto della formazione saranno tematiche già familiari per gli addetti ai lavoratori del mondo horeca – accoglienza, ristorazione, customer satisfaction, food & beverage e molto altro – che acquisiranno in questo modo nuove skills in inglese, utili e concretamente spendibili. Si approfondiranno i moduli dal titolo: “Happy To Help”, “Who Are We?”, “Be Our Guest”, “Action In The Kitchen”, “Make Yourself At Home”, “Special Events”.

L’attestato finale di certificazione delle competenze verrà rilasciato a seguito della frequenza di almeno tre workshop su quattro.

“Parma è una destinazione turistica importante in Emilia- Romagna e siamo molto orgogliosi di presentare questa prima edizione del progetto HOSPITALITY MONTH. Questo progetto darà l’opportunità e gli strumenti necessari agli addetti del settore di accogliere il turista in modo attento e professionale”, evidenzia Diana Bezer, titolare di MY English School Parma.

“L’accoglienza, la cordialità, la professionalità ed il sorriso sono il nostro biglietto da visita per gli ospiti e quindi la conoscenza della lingua inglese parlata è molto importante rispetto agli ospiti stranieri nei settori della ristorazione e alberghiero, per tutte le figure professionali con diverse funzioni che lavorano nelle strutture, non solo per gli addetti al desk o alla accoglienza” precisa Cristina Conti Parizzi, titolare del Ristorante Parizzi e di Parizzi Suites & Studio, meravigliosa struttura ricettiva situata nelle vicinanze della centralissima Piazza Garibaldi.

Sarà possibile riservare la propria partecipazione al corso prenotando attraverso il link “www.myes.school/corsi/hospitality-month.php”, oppure contattando la sede di My English School Parma di via Provesi al numero 059 2929592 o Wapp 371 4419217.

(Fonte: Comune.parma.it)